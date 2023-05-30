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Ростовчанка рассказала об обрушении трибуны на гребном канале

Жительница Ростова-на-Дону: трибуна на гребном канале обрушилась из-за сильного ветра
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Фото: Управление МЧС РФ по Ростовской области
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Трибуна в Ростове-на-Дону обрушилась из-за внезапно начавшегося шторма. Об этом рассказала «Известиям» во вторник, 30 мая, местная жительница, мать одного из детей, выступавших на соревнованиях.

По ее словам, еще с утра погода была хорошая, никто не мог предположить, что поднимется сильный ветер.

«Ужасные условия начались уже потом, после того, как запустили игру. Было солнце, была прекрасная погода. Буквально за несколько секунд это всё произошло, поднялся сильный ветер», — сказала она.

По словам женщины, ее сын не пострадал, так как не находился под под навесом, когда начался ливень. Пострадали те, кто пытались укрыться от дождя под трибуной.

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Сообщение об обрушении трибуны на улице Пойменной поступило в МЧС в 16:25. Зрители соревнований на гребном канале прятались от дождя под навесом. Трибуна не выдержала сильного ветра и перевернулась.

По последним данным, число пострадавших увеличилось до 21. Пятеро взрослых и 15 детей госпитализированы. Погибла женщина.

Министр по физической культуре и спорту Ростовской области Самвел Аракелян назвал произошедшее несчастным случаем.

Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека»).

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