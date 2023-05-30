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Теннисистка из РФ Мирра Андреева вышла во второй круг «Ролан Гаррос»

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Rob Prange
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Теннисистка из России Мирра Андреева в первом круге Открытого чемпионата Франции по теннису («Ролан Гаррос») победила американку Элисон Риске со счетом 6:2, 6:1. Об этом сообщается на официальном сайте чемпионата.

Спортсменки совершили по одному эйсу. Андреева не делала двойных ошибок, а ее соперница совершила одну. Андреева реализовала пять из шести брейк-поинтов, Риске — один из четырех. Длительность матча составила 57 минут.

Во втором круге Андреева встретится с победительницей матча между украинской теннисисткой Ангелиной Калининой и француженкой Диан Парри.

Андреева сейчас занимает 143-ю позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), 16-летняя девушка стала самой молодой теннисисткой после француженки Амели Моресмо в 1995 году, которая сумела пробиться в основную сетку «Ролан Гаррос», пишет «Газета.Ru».

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Ранее, 28 мая, российская теннисистка Людмила Самсонова пробилась во второй круг «Ролан Гаррос», обыграв американку Кэти Волынец. Итоговый счет составил 6:0, 6:1. Игра шла 1 час 8 минут.

В тот же день теннисист Карен Хачанов вышел во второй круг Открытого чемпионата Франции. Он обыграл француза Констана Лестьенна. Итоговый счет составил 3:6, 1:6, 6:2, 6:1, 6:3 в пользу Хачанова. Матч длился 3 часа 36 минут.

Открытый чемпионат Франции по теннису проходит с 28 мая по 11 июня. В турнире принимают участие первая ракетка мира (среди женщин) и действующая чемпионка Ига Швентек и вторая ракетка мира (среди мужчин) — россиянин Даниил Медведев. Также, помимо Медведева, в основной сетке представлены трое россиян: Андрей Рублев, Карен Хачанов и Александр Шевченко.

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