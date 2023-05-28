Хачанов вышел во второй круг «Ролан Гаррос» после проигрыша в первых двух сетах
Российский теннисист Карен Хачанов 28 мая вышел во второй круг Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос»). Он обыграл француза Констана Летьена.
Россиянин уступил в первых двух сетах, но затем выиграл три следующие партии.
Итоговый счет составил 3:6, 1:6, 6:2, 6:1, 6:3 в пользу Хачанова. Игра продолжалась 3 часа 36 минут.
Хачанов стал первым российским теннисистом, выигравшим матч в одиночных сетках «Ролан Гаррос» в этом году.
Ранее в этот день стало известно, что россиянка Анна Калинская не сможет принять участие в Открытом чемпионате Франции из-за травмы. Она должна была сыграть с американкой Эммой Наварро в первом круге.
Ранее сообщалось, что еще один российский теннисист не появится в этом турнире — им оказался Роман Сафиуллин. Причиной пропуска одного из важнейших спортивных мероприятий стало отсутствие заявки на участие. Сафиуллин забыл ее подать.
Открытый чемпионат Франции по теннису проходит с 28 мая по 11 июня. В женском разряде турнир соберет всех звезд, включая первую ракетку мира (среди женщин) и действующую чемпионку Игу Швентек и вторую ракетку мира — россиянина Даниила Медведева.