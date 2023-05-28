Российская теннисистка Самсонова вышла во второй круг «Ролан Гаррос»

Россиянка Людмила Самсонова 28 мая пробилась во второй круг Открытого чемпионата Франции по теннису («Ролан Гаррос»).

В первом раунде Самсонова одержала победу в матче против американки Кэти Волынец. Итоговый счет составил 6:0, 6:1. Игра продолжалась 1 час 8 минут.

Во втором круге Самсонова сыграет с победительницей матча между россиянкой Анастасией Павлюченковой и Линдой Фрухвиртовой из Чехии.

Ранее в этот день теннисист Карен Хачанов вышел во второй круг Открытого чемпионата Франции. Он обыграл француза Констана Летьена. Итоговый счет составил 3:6, 1:6, 6:2, 6:1, 6:3 в пользу Хачанова. Матч длился 3 часа 36 минут.

Открытый чемпионат Франции по теннису проходит с 28 мая по 11 июня. В турнире принимают участие первая ракетка мира (среди женщин) и действующая чемпионка Ига Швентек и вторая ракетка мира — россиянин Даниил Медведев. Также, помимо Медведева, в основной сетке представлены четверо россиян: Андрей Рублев, Карен Хачанов и Александр Шевченко.

Теннисист Роман Сафиуллин не появится в этом турнире. Причиной пропуска одного из важнейших спортивных мероприятий стало отсутствие заявки на участие. Сафиуллин забыл ее подать. Также россиянка Анна Калинская не сможет принять участие в Открытом чемпионате Франции из-за травмы. Она должна была сыграть с американкой Эммой Наварро в первом круге.