Реклама
Прямой эфир
Мир
Кличко заявил о связи ночной вибрации в Киеве с поставками оружия
Мир
Экс-советник Пентагона Макгрегор предрек провал контрнаступления ВСУ
Мир
Захарова заявила о многолетних провокациях Польши по заданию США
Мир
BI сообщил, что Россия лишила Украину важного оружия
Мир
Глава ЦИК Турции объявил о победе Эрдогана во втором туре выборов
Мир
Путин поздравил Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции
Спорт
«Ростов» прервал серию из трех поражений в РПЛ победой над «Ахматом»
Мир
В Сербии предупредили об угрозе вооруженного конфликта в Косово
Общество
ВСУ попытались атаковать ЗАЭС при помощи беспилотника
Армия
Система ПВО восемь раз сработала в Мариуполе
Мир
Эрдоган назвал второй тур выборов президента Турции праздником демократии
Происшествия
Пожар площадью 500 кв. м произошел рядом с Туапсе

Российская теннисистка Самсонова вышла во второй круг «Ролан Гаррос»

0
Фото: Global Look Press/Rob Prange
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россиянка Людмила Самсонова 28 мая пробилась во второй круг Открытого чемпионата Франции по теннису («Ролан Гаррос»).

В первом раунде Самсонова одержала победу в матче против американки Кэти Волынец. Итоговый счет составил 6:0, 6:1. Игра продолжалась 1 час 8 минут.

Во втором круге Самсонова сыграет с победительницей матча между россиянкой Анастасией Павлюченковой и Линдой Фрухвиртовой из Чехии.

Удивить Париж: чего ждать от Медведева и Касаткиной на «Ролан Гаррос»
Даниил избежит самых опасных соперников до поздних стадий, Дарья попала в одну четверть с Ариной Соболенко

Ранее в этот день теннисист Карен Хачанов вышел во второй круг Открытого чемпионата Франции. Он обыграл француза Констана Летьена. Итоговый счет составил 3:6, 1:6, 6:2, 6:1, 6:3 в пользу Хачанова. Матч длился 3 часа 36 минут.

Открытый чемпионат Франции по теннису проходит с 28 мая по 11 июня. В турнире принимают участие первая ракетка мира (среди женщин) и действующая чемпионка Ига Швентек и вторая ракетка мира — россиянин Даниил Медведев. Также, помимо Медведева, в основной сетке представлены четверо россиян: Андрей Рублев, Карен Хачанов и Александр Шевченко.

Теннисист Роман Сафиуллин не появится в этом турнире. Причиной пропуска одного из важнейших спортивных мероприятий стало отсутствие заявки на участие. Сафиуллин забыл ее подать. Также россиянка Анна Калинская не сможет принять участие в Открытом чемпионате Франции из-за травмы. Она должна была сыграть с американкой Эммой Наварро в первом круге.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023