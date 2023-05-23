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Сафиуллин забыл подать заявку на «Ролан Гаррос» во Франции и пропустит турнир

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Фото: REUTERS/Isabel Infantes
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Российский теннисист Роман Сафиуллин пропустит один из четырех турниров «Большого шлема» — «Ролан Гаррос» во Франции, потому что забыл подать заявку на участие в квалификационном этапе.

Известно, что напрямую, без заявки, на соревнования такого уровня может попасть только при соответствующем положении в рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP), — Сафиуллину не хватило баллов, чтобы воспользоваться такой привилегией.

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22 мая на «Ролан Гаррос» стартовал квалификационный раунд. Основная сетка турнира стартует 28 мая и завершится 11 июня. Призовой фонд Открытого чемпионата Франции составляет €49 млн.

В основной сетке представлены четверо россиян: Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов и Александр Шевченко, дополняет «Газета.Ru».

Денем ранее сообщалось, что Медведев поднялся на вторую строчку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) благодаря победе в турнире серии «Мастерс». Вместе с тем сербский теннисист Новак Джокович, который долгое время лидировал в рейтинге ATP, сместился на третью строчку. Возглавил топ испанец Карлос Алькара.

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