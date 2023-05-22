Теннисист Медведев поднялся на вторую строчку рейтинга ATP

Российский теннисист Даниил Медведев поднялся на вторую строчку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) благодаря победе в турнире серии «Мастерс». Данные опубликованы на сайте организации 22 мая.

«Он занимает первое место в рейтинге The Pepperstone ATP Live Race To Turin и поднялся до второго места в рейтинге Pepperstone ATP Live, одержав свою 39-ю победу в турнире (серии «Мастерс». — Ред.) за 1 час и 41 минуту», — говорится в публикации, посвященной спортсмену.

Вместе с тем сербский теннисист Новак Джокович, который долгое время лидировал в рейтинге ATP, сместился на третью строчку. Возглавил топ испанец Карлос Алькара.

Днем ранее в Риме прошел финал турнира, где Медведев сразился с датчанином Хольгером Руне. В результате россиянин завоевал 20-й титул в карьере и впервые выиграл турнир на грунтовом покрытии.

В начале апреля россиянин стал победителем теннисного турнира серии «Мастерс» в Майами, обыграв итальянца Янника Синнера. Россиянин за победу в Майами заработал $1,262 млн и 1000 рейтинговых очков.

В 2022 году Медведев с перерывом возглавлял рейтинг ATP на протяжении 16 недель. Он установил рекорд по этому показателю среди российских теннисистов.