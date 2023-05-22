Реклама
Прямой эфир
Общество
В Курганской области из-за пожароопасности объявлено штормовое предупреждение
Мир
В Республике Сербской заявили о готовности оплачивать российский газ в рублях
Спорт
Теннисист Медведев поднялся на вторую строчку рейтинга ATP
Общество
Россияне стали чаще интересоваться семейной ипотекой
Общество
Климатолог Кокорин предупредил о самых жарких годах в ближайшем будущем
Интернет и технологии
Ирландский регулятор выписал Facebook рекордный штраф
Мир
Китай выразил протест Японии за вмешательство G7 во внутренние дела страны
Мир
Три палестинца погибли после рейда ЦАХАЛ в лагерь беженцев Балата
Мир
В Боснии и Герцеговине согласились на переговоры о газопроводе для поставок из РФ
Мир
Антонов назвал одобрение США ударов по Крыму свидетельством незаинтересованности в мире
Мир
На Украине сообщили о повторных взрывах в Днепропетровске
Спорт
Россиянки Горячкина и Шувалова сыграли вничью в шестом туре этапа Гран-при ФИДЕ

Теннисист Медведев поднялся на вторую строчку рейтинга ATP

0
Фото: REUTERS/Aleksandra Szmigiel
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский теннисист Даниил Медведев поднялся на вторую строчку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) благодаря победе в турнире серии «Мастерс». Данные опубликованы на сайте организации 22 мая.

«Он занимает первое место в рейтинге The Pepperstone ATP Live Race To Turin и поднялся до второго места в рейтинге Pepperstone ATP Live, одержав свою 39-ю победу в турнире (серии «Мастерс». — Ред.) за 1 час и 41 минуту», — говорится в публикации, посвященной спортсмену.

Вместе с тем сербский теннисист Новак Джокович, который долгое время лидировал в рейтинге ATP, сместился на третью строчку. Возглавил топ испанец Карлос Алькара.

Римские сенсации: как Медведев взял первый титул на грунте
Благодаря победе на «Мастерсе» наш теннисист подойдет к «Ролан Гаррос» в статусе второй ракетки мира

Днем ранее в Риме прошел финал турнира, где Медведев сразился с датчанином Хольгером Руне. В результате россиянин завоевал 20-й титул в карьере и впервые выиграл турнир на грунтовом покрытии.

В начале апреля россиянин стал победителем теннисного турнира серии «Мастерс» в Майами, обыграв итальянца Янника Синнера. Россиянин за победу в Майами заработал $1,262 млн и 1000 рейтинговых очков.

В 2022 году Медведев с перерывом возглавлял рейтинг ATP на протяжении 16 недель. Он установил рекорд по этому показателю среди российских теннисистов.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023