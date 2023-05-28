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Теннисистка Калинская не сыграет на «Ролан Гаррос» из-за травмы

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Фото: ТАСС/Â© Sydney Low/CSM via ZUMA Press Wire
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Российская теннисистка Анна Калинская не сможет 29 мая принять участие на Открытом чемпионате Франции по теннису из-за травмы. Об этом спортсменка сообщила в своих социальных сетях.

Калинская должна была сыграть с американской Эммой Наваро в первом круге турнира на «Ролан Гаррос».

«К сожалению, результаты моего МРТ-обследования после матча в Риме оказались не очень положительными. Мне придется не выходить на корт пару недель. Очень обидно. Надеюсь, скоро увидимся со всеми вами», — рассказала теннисистка в Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Известно, что 14 мая россиянка получила травму в первом сете матча третьего круга против представительницы Казахстана Елены Рыбакиной и отказалась от продолжения игры.

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Ранее сообщалось, что еще один российский теннисист не появится в этом турнире — им оказался Роман Сафиуллин. Причиной пропуска одного из важнейших спортивных мероприятий стало отсутствие заявки на участие. Сафиуллин забыл ее подать.

Открытый чемпионат Франции по теннису пройдет с 28 мая по 11 июня. В женском разряде турнир соберет всех звезд, включая первую ракетку мира (среди женщин) и действующую чемпионку Игу Швентек и вторую ракетку мира — россиянина Даниила Медведева.

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