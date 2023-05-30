Реклама
Прямой эфир
Мир
Песков заявил о планах РФ принять участие в саммите БРИКС «на должном уровне»
Спорт
Теннисистка из РФ Мирра Андреева вышла во второй круг «Ролан Гаррос»
Мир
Боррель заявил о полной поддержке контингента НАТО KFOR в Косово
Армия
Шойгу заявил о перехвате российской ПВО 29 ракет Storm Shadow за месяц
Мир
Посол исключил наличие поводов для обвинения РФ во вмешательстве в выборы в Турции
Общество
Шойгу назвал цель атаки украинских беспилотников в Москве
Мир
Сийярто сообщил о госпитализации 15 раненных в Косово венгерских военных
Авто
В Японии дебютировало новое поколение Toyota Crown
Мир
Вучич оповестил посла РФ об эскалации в Косово
Пресс-релизы
Федерация компьютерного спорта России провела студенческий форум
Туризм
Россиянам дали рекомендации по путешествиям за рубеж
Мир
Глава МИД КНР встретился с Илоном Маском в Пекине
Сюжет:

Шойгу заявил о перехвате российской ПВО 29 ракет Storm Shadow за месяц

Шойгу: российские средства ПВО перехватили 29 ракет Storm Shadow
0
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские войска за месяц перехватили 29 крылатых ракет большой дальности Storm Shadow, заявил во вторник, 30 мая, министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания.

Он указал, что группировки российских войск в ходе спецоперации продолжают наносить эффективное огневое поражение противнику. Потери украинской армии за этот месяц, по словам министра, составили свыше 16 тыс. военнослужащих, 16 самолетов и более 400 танков и других бронемашин.

«Кроме того, перехвачено и уничтожено 196 реактивных снарядов HIMARS, 16 ракет HARM и 29 крылатых ракет большой дальности Storm Shadow», — уточнил Шойгу.

Глава Минобороны также отметил, что за последние дни были уничтожены крупные склады западного вооружения в Хмельницком, Тернополе и Николаеве, а также поражен американский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot в Киеве.

Воздушные замки: ПВО России уничтожили 60% целей в зоне спецоперации
А на земле — в Брянской области — ликвидирована группа украинских диверсантов

Накануне представитель силовых структур Донецкой Народной Республики (ДНР) заявил, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) всё эффективнее перехватывают ракеты большой дальности Storm Shadow. По его словам, день ото дня растет количество перехваченных в небе британских ракет.

Минобороны Великобритании сообщило о поставках Киеву крылатых ракет большой дальности Storm Shadow 11 мая. Ими был нанесен ряд ударов по Донецкой и Луганской народным республикам.

Позже, 18 мая, министр обороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали применять поставленные Лондоном ракеты, не приводя никаких подробностей.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти России объявили 24 февраля 2022 года в результате обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023