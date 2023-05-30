Шойгу заявил о перехвате российской ПВО 29 ракет Storm Shadow за месяц

Российские войска за месяц перехватили 29 крылатых ракет большой дальности Storm Shadow, заявил во вторник, 30 мая, министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания.

Он указал, что группировки российских войск в ходе спецоперации продолжают наносить эффективное огневое поражение противнику. Потери украинской армии за этот месяц, по словам министра, составили свыше 16 тыс. военнослужащих, 16 самолетов и более 400 танков и других бронемашин.

«Кроме того, перехвачено и уничтожено 196 реактивных снарядов HIMARS, 16 ракет HARM и 29 крылатых ракет большой дальности Storm Shadow», — уточнил Шойгу.

Глава Минобороны также отметил, что за последние дни были уничтожены крупные склады западного вооружения в Хмельницком, Тернополе и Николаеве, а также поражен американский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot в Киеве.

Накануне представитель силовых структур Донецкой Народной Республики (ДНР) заявил, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) всё эффективнее перехватывают ракеты большой дальности Storm Shadow. По его словам, день ото дня растет количество перехваченных в небе британских ракет.

Минобороны Великобритании сообщило о поставках Киеву крылатых ракет большой дальности Storm Shadow 11 мая. Ими был нанесен ряд ударов по Донецкой и Луганской народным республикам.

Позже, 18 мая, министр обороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали применять поставленные Лондоном ракеты, не приводя никаких подробностей.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти России объявили 24 февраля 2022 года в результате обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.