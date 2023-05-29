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Российские системы ПВО стали эффективнее уничтожать ракеты Storm Shadow

Представитель силовых структур ДНР: каждый день количество уничтоженных в небе ракет Storm Shadow растет
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Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ/Денис Беляев
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Российские системы ПВО все эффективнее перехватывает ракеты Storm Shadow большой дальности в небе. Об этом 29 мая сообщило ТАСС со ссылкой на представителя силовых структур Донецкой Народной Республики (ДНР).

По его словам, ПВО все чаще успешно отрабатывают по британским ракетам. День ото дня растет количество перехваченных в небе Storm Shadow.

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Этими ракетами 28 мая Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Юрьевку. Отмечается, что по населенному пункту украинскими боевиками были выпущены две ракеты.

Минобороны Великобритании сообщило о поставках Киеву крылатых ракет большой дальности Storm Shadow 11 мая. Ими был нанесен ряд ударов по Донецкой и Луганской народным республикам.

Позже министр обороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил, что ВСУ начали применять поставленные Лондоном ракеты, не приводя никаких подробностей.

Россия 24 февраля 2022 года начала спецоперацию по защите Донбасса. Решение было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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