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В Кремле уточнили темы разговора Путина и Эрдогана

Песков: Путин и Эрдоган в ходе разговора подтвердили настрой на совместную работу
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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 30 мая рассказал о состоявшемся накануне телефонном разговоре президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана после переизбрания на пост главы республики.

«Путин и Эрдоган в разговоре не затрагивали детали, но подтвердили политическую волю по работе над всеми проектами. Действительно, потенциал наших отношений велик и мы должны его задействовать на полную катушку, что наши президенты и намерены делать», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, какие направления сотрудничества обсудили лидеры двух стран.

Пресс-секретарь также добавил, что в ходе разговора не затрагивались вопросы, связанные с Украиной, зерновой сделкой и созданием газового «хаба» в Турции.

«Нет, этих детальных обсуждений не было», — уточнил Песков.

Накануне Путин поздравил по телефону Эрдогана с победой на выборах главы государства. По итогам разговора администрация турецкого лидера сообщила, что стороны договорились о дальнейшем развитии двусторонних отношений.

В Кремле также заявили, что Эрдоган поблагодарил Путина за поздравления и подтвердил настрой на дальнейшую совместную работу. Президент России в свою очередь подчеркнул большой вклад турецкого лидера в развитие отношений между Москвой и Анкарой.

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28 мая в Турции прошел второй тур президентских выборов. Эрдоган одержал уверенную победу, получив 52,16% голосов избирателей. Его соперник из оппозиции Кемаль Кылычдароглу набрал почти 48%.

Эрдоган назвал второй тур голосования праздником демократии и поблагодарил избирателей за доверие.

Незадолго до второго тура турецкий лидер заявил, что в случае его победы страну «ждет полное преображение» и «на будущее будут смотреть по-другому». Он также подчеркнул, что намерен продолжить текущую политику в отношении России.

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