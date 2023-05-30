Очевидцы рассказали о повредившем дом в Москве взрыве

Очевидцы рассказали о взрыве, после которого оказался поврежден дом в Новой Москве во вторник, 30 мая.

По словам очевидцев, сила звука была такой, что люди просыпались в соседних домах, встревоженные громким хлопком за окном.

«Мы проживаем в 3-м микрорайоне. И в 4:16 меня что-то разбудило. Хлопок был мощный очень, взрыв. Окно открывалось, а мы в 800 м живем», — рассказала одна из жительниц района.

По данным «Известий», здание оцепили, на месте работают полиция и экстренные службы.

Как рассказал еще один житель поврежденного дома, никого пока не допускают на место происшествия.

«В 4 часа, в пятом, увидели ситуацию: разбросаны осколки, территория дома оцеплена, и, к сожалению, нас не пускают домой. Есть куда пойти, но решили подождать», — сказал он.

Утром 30 мая в МЧС поступило сообщение о ЧП на улице Атласова, дом 11. Произошел взрыв, в результате которого были выбиты стекла на верхнем этаже многоэтажки. В пресс-службе столичного управления МЧС сообщали, что сотрудники ведомства выясняют причины и обстоятельства взрыва.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в нескольких зданиях произошли незначительные разрушения в результате атаки БПЛА. По его данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Накануне, 29 мая, начальник главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов пригрозил России скорым ответом на ракетные удары. Он заявил, что ответ Украины не заставит себя долго ждать.

Тем же днем официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские войска нанесли удар высокоточным оружием воздушного базирования по аэродромам Вооруженных сил Украины, объекты уничтожены. В результате удара были поражены командные пункты, радиолокационные посты, авиационная техника, хранилища с вооружением и боеприпасами украинской армии.