США и страны Евросоюза хотят, чтобы конфликт на Украине был завершен к концу текущего года, и тема о том, как достичь «справедливого мира», была обсуждена на прошедшем саммите стран «Большой семерки» (G7) в Хиросиме. Об этом пишет 29 мая итальянская газета la Repubblica, отмечая, что Запад предлагает Украине пойти на уступки в вопросе мирного плана, предложенного ее президентом Владимиром Зеленским.

Как рассказали источники издания, страны G7 тайно разрабатывают «гарантии безопасности», которые помогут сдерживать Россию, и намерены предложить их Киеву в случае договоренности о мире. Под ними, в частности, подразумевается «непроницаемый оборонный механизм» для Украины. Также обсуждается идея создания Совета НАТО – Украина, что усилило бы военную поддержку Киева.

При этом не секрет, что у союзников Киева в США, Франции, Германии и Италии подходят к концу политические, финансовые и военные ресурсы, отмечает газета. К тому же власти этих стран всё больше теряют поддержку избирателей в вопросе конфликта на Украине.

Отмечается, что США и ЕС начинают настаивать на смягчении мирной формулы Киева, предлагая сделать ее более приемлемой и для стран «глобального Юга», которым больше нравится мирный план, предложенный Китаем. В частности, Евросоюз и Соединенные Штаты подразумевают возможность переговоров с Россией по поводу присоединенных к ней территорий, что Киев сейчас исключает.

Ранее, 21 мая, канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе саммита G7 в японской Хиросиме отметил важность встречи украинского президента Зеленского с лидерами незападных стран для того, чтобы, в частности, рассмотреть разные варианты для урегулирования ситуации. Кроме того, Шольц подчеркнул необходимость избежать заморозки конфликта.

До этого, 14 мая, канцлер ФРГ на совместной пресс-конференции с Зеленским выступил против достижения мира на Украине на условиях России.

За день до этого официальный представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын заявил, что западные страны форсируют украинский конфликт вместо того, чтобы добиваться мирного урегулирования. По его словам, конфликт напоминает «холодную войну 2.0», и его суть заключается не в противостоянии Москвы и Киева, а в борьбе Запада с Россией.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.