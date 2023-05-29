Реклама
Прямой эфир
Мир
Берлин осудил столкновения на севере Косово
Мир
WSJ сообщила об официальном отказе Пекина от встречи министров обороны Китая и США
Происшествия
Рогов сообщил о звуке взрыва в Мелитополе
Мир
МИД Турции призвал к снижению напряженности в Косове
Мир
Два израильских истребителя выпустили шесть авиабомб по объектам в Сирии
Мир
Эрдоган обсудил с Зеленским урегулирование украинского кризиса
Мир
Вучич встретится с российским послом на фоне обострения ситуации в Косово
Мир
Путин и Эрдоган созвонились впервые после переизбрания президента Турции
Экономика
В Счетной палате оценили ход исполнения соцконтрактов
Мир
В Ираке отключат интернет по всей стране на время экзаменов в школах
Мир
Байден заявил об обсуждении с Эрдоганом вступления Швеции в НАТО
Армия
Военкор «Известий» показал работу операторов дронов-камикадзе в зоне СВО
Сюжет:

В Италии сообщили о желании США и ЕС завершить конфликт на Украине к концу года

La Repubblica: США и Европа хотят, чтобы украинский конфликт завершился к концу 2023 года
0
Фото: Соцсети
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

США и страны Евросоюза хотят, чтобы конфликт на Украине был завершен к концу текущего года, и тема о том, как достичь «справедливого мира», была обсуждена на прошедшем саммите стран «Большой семерки» (G7) в Хиросиме. Об этом пишет 29 мая итальянская газета la Repubblica, отмечая, что Запад предлагает Украине пойти на уступки в вопросе мирного плана, предложенного ее президентом Владимиром Зеленским.

Как рассказали источники издания, страны G7 тайно разрабатывают «гарантии безопасности», которые помогут сдерживать Россию, и намерены предложить их Киеву в случае договоренности о мире. Под ними, в частности, подразумевается «непроницаемый оборонный механизм» для Украины. Также обсуждается идея создания Совета НАТО – Украина, что усилило бы военную поддержку Киева.

При этом не секрет, что у союзников Киева в США, Франции, Германии и Италии подходят к концу политические, финансовые и военные ресурсы, отмечает газета. К тому же власти этих стран всё больше теряют поддержку избирателей в вопросе конфликта на Украине.

Отмечается, что США и ЕС начинают настаивать на смягчении мирной формулы Киева, предлагая сделать ее более приемлемой и для стран «глобального Юга», которым больше нравится мирный план, предложенный Китаем. В частности, Евросоюз и Соединенные Штаты подразумевают возможность переговоров с Россией по поводу присоединенных к ней территорий, что Киев сейчас исключает.

За семью печалями: чем завершился саммит лидеров G7
И какие новые ограничения Запад ввел против России

Ранее, 21 мая, канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе саммита G7 в японской Хиросиме отметил важность встречи украинского президента Зеленского с лидерами незападных стран для того, чтобы, в частности, рассмотреть разные варианты для урегулирования ситуации. Кроме того, Шольц подчеркнул необходимость избежать заморозки конфликта.

До этого, 14 мая, канцлер ФРГ на совместной пресс-конференции с Зеленским выступил против достижения мира на Украине на условиях России.

За день до этого официальный представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын заявил, что западные страны форсируют украинский конфликт вместо того, чтобы добиваться мирного урегулирования. По его словам, конфликт напоминает «холодную войну 2.0», и его суть заключается не в противостоянии Москвы и Киева, а в борьбе Запада с Россией.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023