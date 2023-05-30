Эксперты заявили о росте цен на авиабилеты за год на 38%

В 2023 году по сравнению с 2022-м средняя стоимость авиабилетов выросла на 38%. Об этом «Известиям» сообщили специалисты группы компаний «Koкос Group».

Средняя стоимость авиабилетов в 2021 году составляла порядка 5,6 тыс. рублей, в 2022-м — 4,7 тыс. рублей, в 2023-м — 7,5 тыс. рублей. Также в текущем году рост цен по сравнению с прошлый составил 38%, по сравнению с 2021-м — 25,3%, уточнили эксперты.

Как заявили в компании, рост цен в этом сегменте зависит от очень многих факторов, таких как инфляция, реорганизация программ лояльности у российских и иностранных перевозчиков. Также сильно повлияло изменение маршрутов из России за границу и обратно в связи с закрытием воздушных пространств. Из-за этого почти на всех рейсах увеличилось время перелетов минимум на несколько часов, а зачастую, чтобы добраться до нужного места, приходится делать пересадки, отметили специалисты.

«Что касается перспектив в этой области, то мы ожидаем, что до конца года будет наблюдаться рост цен на 20-30%. Это связано с повышением покупательской активности и интереса туристов к новым направлениям для путешествий, появлением возможностей к посещению всё большего числа стран после снятия ограничений. Также, можно предположить, что на рост повлияют увеличение бюджетов на маркетинговые активности самих авиаперевозчиков и тревел-кампаний», — рассказал руководитель «Кокос Group» Александр Шокуров.

Также аналитики отметили, что в нише «аренда авто» в 2022 году стоимость услуг выросла на 28% по сравнению с 2021-м, в 2023 году цены остались примерно на том же уровне, как в 2022-м.

Здесь на динамику стоимости влияет цена на топливо и обслуживание автомобиля, цены на запчасти и другие издержки. Но в связи со всем этим растет и популярность самой услуги, поскольку содержать личный автомобиль часто выходит дороже, чем пользоваться арендованным.

В нише «аренда авто» в 2022 году стоимость услуг выросла на 28% по сравнению с 2021-м, в 2023 году цены остались примерно на том же уровне, как в 2022-м.

Ранее в мае специалисты СберСтрахования, СберСтрахования жизни и сервиса путешествий «Туту» дали советы россиянам по экономии при покупке билетов для летнего отпуска. Так, эксперты советуют планировать отдых заранее, в идеале — за год до поездки, а накопить на путешествие помогут программы накопительного страхования жизни (НСЖ), которые также предоставят страховую защиту.