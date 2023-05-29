Грэм обрадовался «гневу» Москвы из-за его поддержки Киева

Американский сенатор Линдси Грэм заявил, что очень рад «гневу» российских властей в связи с его поддержкой киевского режима.

«Осознание того, что моя приверженность Украине вызвала гнев <...>, приносит мне огромную радость», — написал он в своем аккаунте в Twitter.

Он добавил, что считает ордер на его арест, выданный СК РФ, «знаком почета».

Ранее, 26 мая, пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского распространила видео его встречи с Грэмом, во время которой сенатор высказался о россиянах, заявив о финансовом участии США в причинении им смерти. Позднее Reuters написало, что офис Зеленского распространил смонтированную запись выступления сенатора.

28 мая председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту высказываний Грэма. На следующий день стало известно, что МВД РФ объявило Грэма в розыск.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «трудно представить себе большего позора для страны, чем иметь таких сенаторов».

В МИД РФ назвали попытки оправдать Грэма и его «людоедские высказывания» циничными. В ведомстве указали на то, что широкое возмущение людей вынудило «обслуживающую западных политиков пропагандистскую машину, винтиками которой являются возглавившие кампанию по оправданию парламентария «Рейтер» и Би-би-си», заняться кризис-менеджментом и попытаться выправить ситуацию.

Официальный представитель МИДа Мария Захарова, в свою очередь, предложила Грэму записать ролик с изложением его позиции по поводу фразы об убийстве русских.