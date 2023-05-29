Захарова предложила Грэму снять видео и объяснить свою фразу о смертях русских

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в понедельник, 29 мая, предложила американскому сенатору Линдси Грэму записать ролик с изложением его позиции по поводу фразы об убийстве русских.

26 мая пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского распространила видео его встречи с Грэмом, во время которой сенатор якобы высказался о россиянах, заявив о финансовом участии США в причинении им смерти.

Захарова указала, что англо-саксонские СМИ в один голос утверждают, что слова Грэма были выдернуты из контекста. Также она обратила внимание на то, что никто на Западе не осудил эти слова сенатора. По мнению дипломата, лучшим способом прояснить ситуацию со стороны Грэма были бы самому изложить на видео свою позицию по данному вопросу.

«Ни слова какого-либо осуждения в отношении киевского режима мы не услышали. <…> Но если сам Грэм <...> считает, что его слова были вырваны из контекста, и он так не думает, у него есть все возможности сделать заявление. Он может взять телефон <…> и записать короткий ролик. И только тогда мы все узнаем, что же произошло там на самом деле», — сказала Захарова.

28 мая сообщалось, что председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту высказываний Грэма об убийствах россиян. На следующий день стало известно, что МВД РФ объявило Грэма в розыск.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что «трудно представить себе большего позора для страны, чем иметь таких сенаторов».

29 мая Reuters написало, что офис Зеленского распространил смонтированную запись выступления сенатора. По данным агентства, фразы о россиянах и тратах были произнесены в разное время в ходе диалога.