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Верховная рада поддержала установление 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Верховная рада Украины в понедельник, 29 мая, поддержала законопроект президента страны Владимира Зеленского, устанавливающий 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом.

«С сегодняшнего дня 8 мая официально выходной день и День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939–1945 годов», — написал в своем Telegram-канале депутат украинского парламента Ярослав Железняк.

Он сообщил также, что за соответствующий законопроект проголосовали 317 депутатов.

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Украинский лидер ранее, 8 мая, подписал указ о праздновании в стране Дня Европы 9 мая. Киевские власти пояснили, что такое решение было принято с целью укрепления единства народов Европы. Тогда же Зеленский предложил 8 мая отмечать День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне.

После этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что на Украине много людей, для которых 9 мая является священным днем. И для ветеранов, которые принимали участие в Великой Отечественной войне, а также для их родных и близких этот день будет и останется святым, добавил он.

Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет, в свою очередь, сказал, что данное решение Зеленского является предательством украинского народа. Он считает, что День Победы обязательно вернется на Украину в привычном формате, как только ее освободят от власти нацистов.

Украинские власти продолжают курс на разрыв связей с Россией и отказ от общей истории. Еще в 2014 году в стране было отменено празднование Дня защитника Отечества 23 февраля.

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