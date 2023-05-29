Минпросвещения и МИД РФ поддержат русские школы в недружественных странах

Минпросвещения РФ совместно с МИД готово поддержать русские школы за рубежом в дружественных и недружественных странах. Об этом в понедельник, 29 мая, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов на открытии форума руководителей частных православных школ и гимназий в Нижнем Новгороде.

«Сегодня русские школы, к сожалению, в ряде недружественных стран, точнее с недружественным руководством стран, находятся под существенным гнетом. <…> Мы это прекрасно понимаем, и вместе с министерством иностранных дел и Россотрудничеством сейчас готовим предложение по поводу их поддержки и развития. В том числе это и обеспеченность их учебниками», — сказал он.

Кравцов также рассказал, что за каждой дружественной страной Африки закреплен педагогический вуз. Такое взаимодействие осуществляется с целью поддержать российские школы и учителей, «создать центры открытого образования», добавил он.

Глава ведомства указал, что 8-9 июня в Казани пройдет форум, на котором встретятся министры дружественных стран. На мероприятии также планируется поговорить о поддержке русских школ. По его словам, интерес к этому как у дружественных, так и немужественных правительств.

Кравцов заверил, что министерство будет делать всё для того, чтобы поддержать российские школы.

Форум, на котором обсуждается деятельности православных школ, начался 29 мая в Нижнем Новгороде по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В нем участвуют директора и духовники православных школ.

Ранее, 29 апреля, представители мэрии Варшавы в сопровождении полиции прибыли к зданию школы при посольстве РФ и ворвались туда после отказа впустить их. Силовики заблокировали ворота цепью с замком, чтобы не допустить вывоза имущества.

После этого в МИД России подчеркнули, что захват школы в Варшаве не останется без жесткой реакции Москвы.

Тогда посол России в Польше Сергей Андреев заверил, что Россия обеспечит завершение учебного года, аттестацию учащихся, выпускные экзамены и переход в следующие классы. Он указал, что интересы детей и сотрудников посольства будут соблюдены в любом случае.