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Названы основные причины отказа россиян от покупки квартир на вторичном рынке

Исследование: россияне часто отказываются от покупки вторичного жилья из-за отсутствия ремонта
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Эксперты назвали основные причины, по которым покупатели отказываются от приобретения вторичных квартир и делают выбор в пользу новостроек. Среди них: ставки по ипотеке, отсутствие ремонта, сомнительное состояние дома и др. С исследованием «НДВ Супермаркет Недвижимости» ознакомились «Известия» 29 мая.

Самая распространенная причина — повышенная процентная ставка по ипотеке, 10–12% годовых, а также меньшее количество льготных программ для различных категорий покупателей на вторичном рынке в сравнении с доступными вариантами на первичном рынке, сказали эксперты. К ним относятся: ипотека с господдержкой, семейная ипотека и ипотека для IT-специалистов. Доля отказов от приобретения вторичных квартир по данному основанию из общей массы несостоявшихся сделок составляет 65%. Потенциальные покупатели после расчета ежемесячного платежа и получения информации о переплате по кредиту за весь период принимают решение о приобретении квартиры в новостройке, напомнили в компании.

«Второй причиной является состояние квартиры. 25% всех клиентов-отказников — граждане, которые не хотят вкладываться в капитальный ремонт и не могут комфортно проживать в предлагаемой квартире сразу же после покупки. Большая часть людей принимает такое решение после первичного просмотра выбранного ими лота», — рассказали аналитики.

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Также эксперты отметили, что, видя несоответствие фактического состояния жилья тому, которое представлено на фотографиях в объявлении о продаже, россияне меняют свой выбор в пользу другой квартиры. Как показывает практика, такие покупатели останавливают свой выбор на лотах меньшей площади первичного рынка.

Третьей частой причиной отказа является состояние дома и управляющая компания, которая его обслуживает, отметили в компании. По данным экспертов, доля отказавшихся из-за этого равна 10%. Чаще всего клиентов не устраивает состояние подъезда, грязный мусоропровод, неприятные запахи на лестничной клетке, захламление соседскими вещами МОП и устаревшие лифты. Большая часть клиентов досконально проверяет управляющую компанию и, выявив негативную информацию о ее репутации, в том числе пообщавшись с соседями, принимает решение об отказе от сделки, добавили специалисты.

Руководитель департамента городской недвижимости «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Мищенко напомнила, что в настоящее время в РФ высказываются инициативы по введению льготной ипотеки на вторичные квартиры.

«Снизив ставку даже до 8%, рынок получит мощный импульс, и мы увидим рост спроса. Покупатели станут чаще закрывать глаза на минусы тех или иных лотов и выходить на сделку. Данная мера принесет пользу и девелоперским компаниям. Практика показывает, что большая часть продавцов на вторичном рынке после реализации своих квартир покупает жилье в новостройках, тем самым подстегивая спрос на новостройки», — объяснила она.

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Ранее, 27 мая, в федеральной компании «Этажи» рассказали «Известиям», что с начала года число выставленных на продажу квартир на вторичном рынке снизилось на 8,4%. Как объяснил директор по продажам этой компании Сергей Зайцев, одна из основных причин снижения объема предложения заключается в том, что в прошлом году часть покупателей из-за субсидируемых застройщиками ставок делала выбор в пользу новостроек. При этом, по его словам, сейчас набирает обороты обратная тенденция, когда растет интерес к готовому жилью.

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