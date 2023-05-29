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Red Sea Airlines начнет выполнять рейсы между Россией и Египтом

Red Sea Airlines начнет выполнять рейсы между Россией и Египтом с 16 июня
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Фото: Red Sea Airlines
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С 16 июня 2023 года египетская авиакомпания Red Sea Airlines начнет выполнять полеты по маршруту Москва – Шарм-эль-Шейх – Москва. Авиакомпания была создана в 2021 году для выполнения чартерных туристических рейсов на курорты Египта и с июня 2023 года начнет совершать первые полеты в Россию. Об этом в понедельник, 29 мая, «Известиям» сообщил туроператор «Интурист».

В компании отметили, что в июне текущего года вылеты в Шарм-эль-Шейх запланированы два раза в неделю по вторникам и пятницам из московского аэропорта Шереметьево, терминал C. При этом с июля планируется увеличение частоты полетов до пяти раз в неделю.

«В авиапарке перевозчика — популярные среднемагистральные лайнеры Boeing 737-800. Все места на борту предназначены для туристов туроператора «Интурист». Нормы провоза багажа на рейсе составляют 20 кг и 5 кг ручной клади на одного пассажира. Совместная полетная программа с Red Sea Airlines запланирована до 24 июня 2024 года», — говорится в сообщении.

В «Интуристе» также сообщили, что ожидают расширения географии вылетов Red Sea Airlines из российских регионов и увеличения частоты рейсов на курорты Красного моря с наступлением «высокого» зимнего сезона.

У самолета компании EgyptAir при посадке в саудовской Джидде лопнула шина

19 мая Росавиация выдала разрешение на выполнение полетов по маршруту Тбилиси – Москва – Тбилиси авиакомпании Georgian Airways. В тот же день самолет российской авиакомпании совершил первый прямой рейс из Москвы.

Соответствующее разрешение также выдали авиационные власти Грузии. Перелеты осуществляет российский перевозчик «Азимут».

В начале января этого года в Российском союзе туриндустрии рассказали, что самыми популярными безвизовыми направлениями у российских туристов остаются Турция, Египет и Таиланд.

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