У самолета компании EgyptAir при посадке в саудовской Джидде лопнула шина
У самолета авиакомпании Египта EgyptAir во время посадки в аэропорту Саудовской Аравии лопнула шина на колесе, об этом говорится в сообщении компании 28 мая.
Известно, что самолет летел рейсом MS643 Каир – Джидда. При этом воздушное судно долетело до конечной точки маршрута.
«Пилот самолета смог благополучно приземлиться, а все пассажиры были благополучно доставлены в зал прилета пассажиров, пострадавших нет», — цитирует сообщение компании «РИА Новости».
В настоящее время специалисты выясняют причину произошедшего.
Ранее, 23 мая, вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России совершил аварийную посадку в аэропорту Магадана. Как уточнил источник «Известий», пилот обнаружил задымление в кабинете и принял экстренное решение посадить воздушное судно.