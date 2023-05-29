В Кремле назвали договор о вооружениях в Европе неживым механизмом

Прямых последствий денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) быть не должно, так как это был неживой механизм. Об этом заявил в понедельник, 29 мая, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации договора.

«Прямых последствий не должно быть, потому что это был неживой механизм и поверьте, не по вине РФ. Россия просто привела в соответствие ситуацию де факто», — сказал Песков журналистам.

В то же время он отметил, что с другой стороны, в этой области сейчас образуется большой вакуум, который нужно заполнять новыми актами Международного права.

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