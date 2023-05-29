РВ рассказала о попытке киевлян попасть в метро во время воздушной тревоги

Жителей Киева не пустили в закрытое на ночь метро во время воздушной тревоги. Об этом в понедельник, 29 мая, сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

Киевляне стучали в двери на станции «Минская», однако не смогли попасть внутрь, так как метрополитен был закрыт на ночь.

Ранее в этот день начальник управления полиции Киевской области Андрей Небытов сообщил, что в ночь на понедельник в регионе было повреждено несколько объектов инфраструктуры, на всей территории страны действовала воздушная тревога. По его словам, погибших и пострадавших нет.

В то же время телеканал ТСН сообщил о взрывах в Винницкой, Черкасской и Одесской областях Украины, а также в городе Кременчуг в Полтавской области. На всей территории страны была объявлена воздушная тревога.

Взрывы также звучали в Киевской, Полтавской, Хмельницкой и Львовской областях.

Российские военные начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября 2022 года. Как отметил тогда российский президент Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.