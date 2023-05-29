Неумелые действия президента США Джо Байдена во внешней политике превратили Вашингтон в инструмент Киева. Такое мнение 29 мая высказал бывший сотрудник американского конгресса, геополитический аналитик Брэндон Вейхерт в материале для 19fortyfive.

По его словам, Байден напрямую ввязался в украинский конфликт, который может перерасти в ядерную войну.

«Не имея сил положить конец этому конфликту или возглавить его, Соединенные Штаты стали инструментом Киева и заложником угрозы эскалации в отношениях с Москвой», — отметил Вейхерт.

Эксперт добавил, что политика Байдена привела к катастрофам на Ближнем Востоке и в Латинской Америке. Кроме того, Вашингтон ослабил свои позиции в отношениях с Пекином.

Аналитик подчеркнул, что избрание нынешнего президента США на второй срок нанесет государству непоправимый ущерб. Он также назвал Байдена «разрушителем когда-то великой страны».

Ранее, 26 мая, экономист Джеффри Сакс заявил, что США развязали конфликт на Украине, однако Белый дом сознательно замалчивает свою роль в обострении ситуации, чтобы в стране продолжались боевые действия.

До этого, 21 мая, помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон не устанавливают ограничений киевскому режиму в вопросе нанесения ударов западным оружием по Крымскому полуострову. При этом он отметил, что Штаты не поддерживают украинские атаки с применением натовских вооружений вглубь России.

В ответ на это МИД РФ 26 мая выразил ноту протеста посольству США в Москве. В сообщении МИД РФ подчеркнуто, что враждебные действия Соединенных Штатов, ставших давно стороной конфликта, подвергли опасному кризису российско-американские отношения, что может привести к непредсказуемым последствиям.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.