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Экс-сотрудник конгресса назвал США инструментом Украины

Экс-сотрудник конгресса Вейхерт: политика Байдена сделала США инструментом Украины
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Фото: Global Look Press/IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE apai
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Неумелые действия президента США Джо Байдена во внешней политике превратили Вашингтон в инструмент Киева. Такое мнение 29 мая высказал бывший сотрудник американского конгресса, геополитический аналитик Брэндон Вейхерт в материале для 19fortyfive.

По его словам, Байден напрямую ввязался в украинский конфликт, который может перерасти в ядерную войну.

«Не имея сил положить конец этому конфликту или возглавить его, Соединенные Штаты стали инструментом Киева и заложником угрозы эскалации в отношениях с Москвой», — отметил Вейхерт.

Эксперт добавил, что политика Байдена привела к катастрофам на Ближнем Востоке и в Латинской Америке. Кроме того, Вашингтон ослабил свои позиции в отношениях с Пекином.

Аналитик подчеркнул, что избрание нынешнего президента США на второй срок нанесет государству непоправимый ущерб. Он также назвал Байдена «разрушителем когда-то великой страны».

«Ни Западу, ни киевскому режиму мир на Украине не нужен»
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Ранее, 26 мая, экономист Джеффри Сакс заявил, что США развязали конфликт на Украине, однако Белый дом сознательно замалчивает свою роль в обострении ситуации, чтобы в стране продолжались боевые действия.

До этого, 21 мая, помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон не устанавливают ограничений киевскому режиму в вопросе нанесения ударов западным оружием по Крымскому полуострову. При этом он отметил, что Штаты не поддерживают украинские атаки с применением натовских вооружений вглубь России.

В ответ на это МИД РФ 26 мая выразил ноту протеста посольству США в Москве. В сообщении МИД РФ подчеркнуто, что враждебные действия Соединенных Штатов, ставших давно стороной конфликта, подвергли опасному кризису российско-американские отношения, что может привести к непредсказуемым последствиям.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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