МИД РФ выразил протест посольству США из-за заявлений помощника Байдена
МИД РФ в пятницу, 26 мая, выразил ноту протеста посольству США в Москве из-за высказываний помощника американского президента Джо Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана об ударах Украины по РФ. Соответствующее сообщение размещено на сайте ведомства.
«Уверения американских официальных лиц о том, что США не поощряют подобные атаки на Россию, лицемерны и лживы, учитывая прямые материальные доказательства использования поставляемых для нужд ВСУ (Вооруженных сил Украины — Ред.) Пентагоном вооружений и техники для подготовки и осуществления террористических актов украинскими боевиками», — говорится в публикации.
Новость дополняется