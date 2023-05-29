Реклама
Прямой эфир
Армия
Российские артиллеристы применили агитационные снаряды под Авдеевкой
Мир
Лавров прибыл в Кению с официальным визитом
Мир
В США опубликовали законопроект о повышении потолка госдолга
Общество
В Гидрометцентре призвали москвичей не ждать жару в начале июня
Армия
Штурмовые отряды ВС РФ отбили условные позиции ВСУ на учениях в зоне СВО
Наука и техника
В Китае сообщили о планах высадить тайконавтов на Луну до 2030 года
Мир
Морские пехотинцы поразили позиции ВСУ из РСЗО «Град» под Угледаром
Общество
Землетрясение магнитудой 4,4 произошло на Сахалине
Армия
Танкист ВС РФ рассказал о поступившей в подразделение новой технике
Мир
Школы на севере Косово и Метохии закрылись из-за приштинской полиции
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в четырех областях страны
Общество
Вильфанд предупредил о 33-градусной жаре в ряде регионов России
Сюжет:

В Китае сообщили о планах высадить тайконавтов на Луну до 2030 года

CMSA: китайские тайконавты ступят на поверхность Луны до 2030 года
0
Фото: Global Look Press/Bulkin Sergey
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Китай планирует осуществить высадку своих людей на поверхность естественного спутника Земли до 2030 года, проинформировало 29 мая Управление программы пилотируемых космических полетов КНР (CMSA).

«По плану проекта пилотируемых исследований Луны китайцы впервые высадятся на Луне до 2030 года, в ходе данной миссии два космонавта будут управлять пилотируемым луноходом для проведения научно-исследовательских работ», — говорится в сообщении.

Тайконавты смогут перемещаться на луноходе по поверхности Луны. Аппарат будет оснащен функцией определения локации, добавило ведомство.

Китай активно развивает программы исследований космоса. В январе 2004 года Госсовет КНР утвердил национальную программу по исследованию Луны.

От орбиты до Луны: крупнейшие достижения СССР и России в космосе
Как Советский Союз совершил прорыв в космос и когда россияне полетят на Луну

Пекин объявил о цели высадки тайконавтов на Луну к концу этого десятилетия. В декабре 2022 года правительство КНР изложило свое видение более амбициозных начинаний, таких как строительство инфраструктуры и создание системы управления космосом.

Глава NASA Билл Нельсон, говоря о лунной гонке, в которую активно включился Китай, заявил, что США следует быть начеку. 2 января он заявил, что Пекин может закрепиться и попытаться доминировать в наиболее богатых ресурсами местах на поверхности Луны или не допустить США.

26 ноября сообщалось, что КНР планирует построить базу на Луне к 2028 году. Отмечалось, что программа освоения спутника рассчитана на несколько этапов. На 2025 год намечен старт лунной станции «Чанъэ-6». Аппарат должен доставить на Землю пробы реголита. В дальнейшем планируется высадить на Луну тайконавтов.

До этого, 4 октября прошлого года, глава «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что Россия будет способна высадить космонавтов на Луну к 2030 году. Кроме того, в рамках лунной программы РФ готовит к отправке на Луну автоматический посадочный аппарат «Луна-25».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023