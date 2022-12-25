В Китае анонсировали высадку тайконавтов на Луну к 2030 году
Тайконавты высадятся на Луну к 2030 году, после под руководством Китая будет создаваться международная лунная исследовательская станция International Lunar Research Station (ILRS). Об этом сообщает председатель китайской корпорации аэрокосмической науки и техники China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC) У Яньшэн в эфире SpaceNews.
По его словам, КНР намерена в следующие 10–15 лет организовать миссию по доставке образцов грунта с поверхности Марса.
Кроме того, CASC планирует заняться отправкой автоматических межпланетных станций к Юпитеру и Урану, а также созданием космической обсерватории для изучения экзопланет.
Ранее, 21 декабря, член-корреспондент Российской академии космонавтики Андрей Ионин заявил в беседе с «Известиями», что в совместный проект России и Китая по созданию лунной станции стоит пригласить другие страны и компании, например главу SpaceX Илона Маска.
В этот же день гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов сообщил, что Россия и Китай подписали межправительственное соглашение о создании научной лунной станции.
Ранее, 26 ноября, сообщалось, что КНР планирует построить базу на Луне к 2028 году. Отмечалось, что программа освоения спутника рассчитана на несколько этапов.
На 2025 год намечен старт лунной станции «Чанъэ-6». Аппарат должен доставить на Землю пробы реголита. В дальнейшем планируется высадить на Луну тайконавтов.