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Глава NASA признался в опасениях по поводу лунной программы Китая
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Глава NASA признался в опасениях по поводу лунной программы Китая

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Фото: AP Photo/Mark Schiefelbein
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США следует быть начеку, заявил глава NASA Билл Нельсон, говоря о лунной гонке, в которую активно включился Китай. Он уверен, что США ее выиграют, если не будут терять ни минуты в следующие два года, которые станут решающими, поделился он 1 января в беседе с Politico.

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Нельсон предупреждает, что Пекин может закрепиться и попытаться доминировать в наиболее богатых ресурсами местах на поверхности Луны или не допустить США.

«Это факт: мы участвуем в космической гонке. И это правда, что нам лучше следить за тем, чтобы они не добрались до тех мест на Луне под видом научных исследований. И вполне возможно, что они скажут: «Держитесь подальше, мы здесь, это наша территория», — сказал он.

Глава NASA привел в пример Южно-Китайское море, где китайские военные создали базы на спорных островах Спратли (архипелаг в юго-западной части Южно-Китайского моря). По его мнению, КНР может повторить этот же маневр на Луне. Комментарии Нельсона звучат вслед за 26-дневной миссией «Артемида I», в ходе которой космическая капсула «Орион» без экипажа облетела вокруг спутника Земли.

Она была признана успешной и явилась большим шагом на пути к плану NASA по высадке астронавтов на поверхность Луны, чтобы запустить проект постоянного присутствия человека на планете, который может стартовать в 2025 году.

Называемая в США агрессивной космическая программа Китая с недавно открытой новой космической станцией настораживает Вашингтон.

Пекин объявил о цели высадки тайконавтов на Луну к концу этого десятилетия. В декабре правительство КНР изложило свое видение более амбициозных начинаний, таких как строительство инфраструктуры и создание системы управления космосом. Любые промедления или неудачи в американской программе могут стать фатальными для США.

Американские военные также опасаются возросшей космической активности КНР. По словам генерал-лейтенанта космических сил Нины Арманьо, Китаю по силам догнать и превзойти США. Она отметила, что прогресс страны в космонавтике «ошеломляющий».

21 декабря член-корреспондент Российской академии космонавтики Андрей Ионин заявил в беседе с «Известиями», что в совместный проект России и Китая по созданию лунной станции стоит пригласить другие страны и компании, например главу SpaceX Илона Маска.

В этот же день гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов сообщил, что Россия и Китай подписали межправительственное соглашение о создании научной лунной станции.

Ранее, 26 ноября, сообщалось, что КНР планирует построить базу на Луне к 2028 году. Отмечалось, что программа освоения спутника рассчитана на несколько этапов. На 2025 год намечен старт лунной станции «Чанъэ-6». Аппарат должен доставить на Землю пробы реголита. В дальнейшем планируется высадить на Луну тайконавтов.

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