Минобороны сообщило о подвигах российских военнослужащих в зоне СВО

Минобороны России 29 мая рассказало о новых героических поступках и подвигах российских военных, рискующих жизнью ради успешного выполнения боевых задач в ходе спецоперации.

Как отметили в военном ведомстве, подполковник Павел Белоусов руководил действиями гаубичного самоходного дивизиона в ходе оборонительных действий в районе одного из населенных пунктов. Украинские боевики пытались завладеть более выгодным рубежом и перешли в наступление большими силами, имея в составе подразделения около семи единиц тяжелой бронетехники и восьми пикапов с личным составом.

В условиях артиллерийских контрударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) Белоусов обеспечил непрерывное ведение боевой работы артиллерийского дивизиона. Благодаря умелому руководству подполковника огнем его подразделения были подавлены артиллерийские позиции противника, а также поражено значительное количество военной техники.

Мастерство Белоусова и правильная корректировка огня позволили сорвать наступление противника. Спустя несколько дней, находясь на огневых рубежах, военнослужащий обнаружил беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ВСУ над своими орудиями. Белоусов самостоятельно сбил вражеский беспилотник из пулемета, после чего дал команду оперативно сменить огневые позиции, что исключило возможность противника поразить артиллерийские расчеты РФ.

Также Минобороны отметило заслуги лейтенанта Алиэмсета Магомедова, который вместе с вверенным ему мотострелковым взводом выполнял боевые задачи по организации и ведению обороны позиций в одном из населенных пунктов. При плотном огне артиллерии и танков боевиков на переднем крае обороны он организовал инженерно-фортификационное оборудование рубежа, а также огневое поражение ВСУ, в котором лично принимал непосредственное участие.

Благодаря оборудованным Алиэмсетом инженерным сооружениям, продвижение личного состава и бронетехники ВСУ было существенно затруднено, что позволило российским минометным расчетам вести прицельную стрельбу по противнику, оказавшемуся на открытой местности. В ходе боя было уничтожено более 20 боевиков, а также один танк и две боевые машины пехоты (БМП) противника. Понеся потери, враг был вынужден отступить.

Через несколько дней украинские боевики предприняли очередную попытку прорыва обороны силами диверсионно-разведывательной группы (ДРГ). Оценив ситуацию, Магомедов, заняв выгодную позицию, приступил к корректировке огня артиллерии. Умело руководя поражением целей, он не допустил выхода противника во фланг взводного опорного пункта, нанеся существенный урон боевикам и заставив их отступить.

Накануне официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что в Харьковской области российские силы уничтожили две украинские ДРГ.

Также стало известно, что Вооруженные силы России за сутки на донецком направлении ликвидировали до 340 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка Krab польского производства.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».