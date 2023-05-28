В Белоруссии сообщили о мерах по прикрытию дороги на границе с Россией

Белоруссия в целях обеспечения безопасности прикрыла дороги на границе с Россией, сообщил 28 мая госсекретарь Совета безопасности республики генерал-лейтенант Александр Вольфович в эфире телеканала ОНТ.

По его словам, в Белоруссии усилили государственную границу, в том числе организовано тесное взаимодействие между КГБ, органами пограничной службы и МВД. Кроме того, вторым эшелоном стоят подразделения Сил специальных операций. Они прикрывают основные направления от возможного захода незаконных вооруженных формирований.

«При этом мы обратили внимание и на восточную границу. Ни в коей мере не закрываясь от наших стратегических партнеров, Российской Федерации, и понимая, что как таковой границы с Россией у нас нет, мы предприняли ряд шагов по прикрытию, в том числе различных дорог неосновного пользования», — сказал он.

Госсекретарь Совбеза объяснил, что цель данных мер заключается в организации безопасности жителей Белоруссии и России. Вольфович добавил, что в ближайшее время планируется подписание президентского указа о народном ополчении, согласно которому мужчины должны будут при необходимости патрулировать населенные пункты в помощь подразделениям территориальной обороны. Желание вступить в ряды ополченцев выражают и женская половина населения, добавил он.

Ранее в этот день президент Белоруссии Александр Лукашенко в эфире телеканала «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин» заявил, что столкновение с Украиной произошло бы если не сейчас, то позднее. Он добавил, что Москве удалось действовать на опережение событий.

Лукашенко до этого, 25 мая, сделал заявление о том, что в республику направлено нестратегическое ядерное оружие из РФ. Вместе с тем президент не уточнил, находится ли ядерное оружие уже на территории Белоруссии или нет. Речь идет об оперативно-тактическом ракетном комплексе «Искандер-М».

В этот же день министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу заявил, что коллективный Запад, по сути, ведет против России и Белоруссии необъявленную войну.

В начале декабря 2022 года президент России Владимир Путин отмечал, что страны Запада сознательно идут на обострение ситуации в мире и умножение хаоса. Российский лидер предположил, что таким образом западные элиты стремятся сохранить свое доминирование.