Войти в доли: осенью ЦБ подготовит законопроект по регулированию рассрочки

Центробанк уже этой осенью планирует подготовить законопроект по регулированию рынка рассрочки, то есть онлайн-оплаты частями за товары и услуги. Об этом «Известиям» сообщил глава службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финуслуг ЦБ Михаил Мамута. Такую схему оплаты принято объединять термином BNPL (купи сейчас — плати потом), однако рынок этой услуги шире. По словам представителя ЦБ, регулятор планирует установить единые требования к договору рассрочки для всех операторов. В числе требований рассматриваются информирование потребителя, период «охлаждения», а также ограничения по размерам штрафов за неуплату и на уступку операторами прав требований. Кроме того, пока нет ясности и в вопросе, будет ли вноситься факт пользования рассрочкой в кредитную историю гражданина. Мнения по этому моменту разделились — как у опрошенных «Известями» экспертов, так и среди участников рынка.

Баланс интересов

В прошлом году Банк России инициировал обсуждение подходов к регулированию рынка рассрочки, собирал мнения участников процесса и юристов, напомнил в разговоре с «Известиями» Михаил Мамута. В ближайшее время ЦБ готов сделать очередной шаг в этом направлении.

— В наших планах осенью подготовить законопроект — именно подготовить, а не принять, поскольку спешки нет, — сказал представитель Центробанка. — Рынок рассрочки пока не такой большой, как может показаться. Он даже несопоставим с рынком микрокредитования, но его потенциал довольно значительный, поэтому регулировать этот сегмент обязательно нужно. Мы видим, что оформление рассрочки очень удобно для людей: нажал на кнопку — и можешь выплачивать за товар в несколько приемов.

По его словам, сейчас действуют две модели: первая — когда задействован банк, вторая — операторы сервисов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Справка «Известий» Рынок рассрочки на онлайн-покупки в России совсем молодой. Схему оплаты товаров и услуг в интернете принято объединять общим названием BNPL (от англ. Buy Now Pay Later, купи сейчас — плати потом). Проще говоря, можно заплатить в несколько приемов. Сам процесс чрезвычайно прост: достаточно выбрать схему, указать карту. Отличие рассрочки от классического кредита состоит в том, что по ней не возникает переплаты, не проводится проверка клиента, сумма выплат не отражается в кредитной истории. На данный момент на этом рынке работают как кредитные организации, так и финтех-сервисы.

Основная задача регулирования рынка состоит в защите прав потребителей, которые пользуются формой оплаты по частям. Например, рассказал Михаил Мамута, некоторые операторы устанавливают космические штрафы за просрочку выплат. Бывает, что сначала платы за рассрочку нет, а через месяц она возникает. В общем, примеров, когда права потребителей ущемляются, например, по сравнению с потребкредитованием, достаточно много.

Пока детали регулирования обсуждаются, отметил Михаил Мамута:

— Но есть принципиальный момент: требования к договору рассрочки, которые должны быть установлены в любом случае для всех операторов. — подчеркнул он. — Дело в том, что сейчас он может быть вообще любым. Поэтому требования к договору рассрочки надо будет установить в законе, в том числе и требования к операторам рассрочки. Важно, чтобы этот договор защищал потребителя.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Как рассказал «Известиям» Михаил Мамута, в числе таких требований рассматривается информирование потребителя, период «охлаждения» (срок, когда потребитель может отказаться от рассрочки. — «Известия»), а также ограничения по размерам штрафов за нарушение потребителем обязательств и ограничение на уступку операторами прав требований. Последнее означает, что оператор не сможет передать право на получение выплат, например, коллекторам.

За и против

Оплату частями в интернете за товары и услуги принято относить к BNPL, однако рынок рассрочки шире, объяснила руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

— Многие банки и МФО называют свои продукты BNPL, а на самом деле предоставляют классические финансовые продукты — микрокредиты или микрозаймы, кредитные карты рассрочки, — продолжила эксперт. — Но рассрочка в рамках кредита или займа — это всегда история с классической идентификацией заемщика, проверкой его финансового состояния, информированием БКИ (бюро кредитных историй. — Прим. «Известия»), отражением данных о нем в отчетности и соблюдением всех правил законодательства в отношении потребителя.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

При предоставлении продукта BNPL все эти процедуры не проводятся. Исторически возможность заплатить частями предоставлялась магазинами (продавцами любых услуг) для стимулирования роста продаж. Проще говоря, торговое предприятие может дать скидку, а может — удобную форму оплаты в несколько приемов. Операторами по оплате выступают провайдеры. Это могут быть и финтех-сервисы, и компании, созданные кредитными организациями. Они и получают за свои услуги скидку магазина в виде комиссии.

— Мы согласны с регулятором, что нужно разделить рынок рассрочки на различные модели. Там, где присутствует переплата для потребителя, это уже относится к кредиту и должно регулироваться в соответствии с законом о потребкредите. А для рынка BNPL нужно установить регулирование. Да, это должны быть единые требования к договору, где будут отражены указанные ЦБ ограничения и по размеру штрафных санкций, и отсутствие дополнительных комиссий и т.д., — уверена Евгений Лазарева.

Она добавила, что сейчас даже и договора, по сути, нет, потребителю просто предлагается поставить галочку, которая выражает согласие с условиями. Но никто этих условий никогда не читает, подчеркнула эксперт.

Поддерживает регулирование и первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский, который не сомневается, что правовой вакуум может привести к негативным последствиям.

— В растущем в стране сегменте BNPL помимо добросовестных участников присутствуют и игроки, которые, работая с рассрочкой, обходят законодательные требования. Подобная практика, безусловно, привлекает внимание Банка России, так как подобные продукты по факту подменяют классическое кредитование и в отсутствие регулирования могут создавать угрозу для потребителей этих финуслуг, — согласился старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Игорь Алексеев.

В сервисе Тинькофф «Долями» также уверены, что BNPL-рынку нужно регулирование.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— Регулятору необходимо установить основные принципы работы BNPL-провайдеров в части мисселлинга, скрытых комиссий и ценовых манипуляций. Однако важно не перегрузить удобный технологичный продукт большой регуляторной надстройкой, — подчеркнули там.

При этом не все опрошенные «Известиями» эксперты и участники рынка согласны с тем, что зарождающийся рынок BNPL в дополнительном регулировании нуждается. Так, вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков считает, что достаточно уже существующей законодательной базы.

— Есть закон о защите прав потребителя, который регулирует продажу с рассрочкой платежа. А вопросы нарушения обязательств и т.д. решаются в рамках гражданско-правового производства, — высказал он мнение.

С такой позицией солидарны в Яндексе, где также сослались на уже существующие нормы Гражданского кодекса и закона о защите прав потребителей.

— На наш взгляд, текущего регулирования достаточно для развития модели, поскольку на данный момент рынок BNPL в России находится на начальной стадии формирования, — пояснили «Известиям» в пресс-службе компании. — Сейчас нет сформулированной проблемы, которая бы требовала дополнительного регулирования — продукты BNPL прозрачны для пользователей и для партнеров, у нас нет скрытых комиссий или штрафов, которые могли бы вводить пользователей в заблуждение.

Внести в историю

Есть еще один ключевой вопрос регулирования рынка рассрочки — нужно ли вносить данные об этом факте в БКИ. Регулятор, как следует из его ответа на запрос «Известий», пока не определился в этом отношении. Мнения опрошенных экспертов и участников рынка тоже разделились.

— Сервисы оплаты частями не оказывают на население высокой долговой нагрузки, так как используются для покупок хозяйственных товаров, мелкой бытовой техники и других товаров с низким средним чеком — это в первую очередь удобный инструмент оптимизации расходов, — отметили в пресс-службе Яндекса.

Такого же мнения придерживается и Алексей Войлуков, который в пример привел случай, когда человек занимает у знакомых. Такая форма в кредитную историю не вносится, подчеркнул он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Любая задолженность, даже частному лицу, влияет на долговую нагрузку человека, поскольку увеличивается доля расходов, которые он направляет на обязательные платежи. Поэтому совершенно логично вносить и оплату частями в БКИ, хотя тут и возникает вопрос идентификации, что утяжеляет схему, — выразила свою точку зрения Евгения Лазарева.

Руководитель Лаборатории блокчейн и финтех Школы управления Сколково Егор Кривошея тоже полагает, что к минусам рассрочки можно отнести тот факт, что потребители могут увеличивать долговую нагрузку, не отражая это в БКИ и других источниках информации для банков. Иногда это может привести к высокому уровню закредитованности.

— Думаю, что шаг с внесением информации в БКИ, а также стандартизацией договоров может быть оптимальным, чтобы минимизировать риски для потребителей и избежать роста закредитованности, а также сделать обмен информацией между участниками рынка более прозрачным, — полагает Егор Кривошея.

Эксперт считает, что предлагаемые в публичных источниках меры регулирования сейчас заградительными не выглядят и, наоборот, могут привести к стимулированию рынка за счет создания прозрачных условий как для потребителей, так и для провайдеров BNPL-сервисов.