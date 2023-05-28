Эрдоган лидирует на выборах президента Турции после подсчета бюллетеней из почти 50% избирательных урн
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- Эрдоган лидирует на выборах президента Турции после подсчета бюллетеней из почти 50% избирательных урн
Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает 56,36% голосов, его соперник кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу — 43,64% после обработки бюллетеней из 49,39% избирательных урн, сообщил гостелеканал TRT Haber.
При этом оппозиционное агентство Anka пишет, что после подсчета 65% бюллетеней с отрывом в почти 700 тыс. голосов лидирует Кылычдароглу.
Явка на выборах составила более 84%.
Первый тур президентских выборов прошел 14 мая. После обработки 100% бюллетеней Эрдоган набрал 49,51% голосов, а Кылычдароглу — 44,88%.
28 мая прошел второй тур. Избирательные участки работали до 17:00 мск. Эрдоган выразил надежду на то, что явка во втором туре достигнет рекордных 90%. Кылычдароглу призывал граждан не лениться и пойти проголосовать.
Согласно последним данным от генпрокуратуры Стамбула, в Турции задержали пять человек из-за распространения провокационных сообщений о втором туре выборов президента страны.