Алиев заявил об отсутствии табу в сближении с ЕАЭС
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его страна готова сближаться с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).
«Каких-то табу в рамках сближения у нас нет. Опять же все будет исходить из конкретной ситуации, связанной с мировой экономикой и экономическим положением Азербайджана. Поэтому все покажет будущее», — сказал он телеканалу «Россия 1».
Алиев отметил, что факт участия Азербайджана в саммите ЕАЭС говорит о намерении сближаться с этой структурой.
25 мая в Кремле после саммита ЕАЭС состоялась встреча президента России Владимира Путина с Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
Путин заявил, что Россия остается привержена трехсторонним договоренностям РФ, Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху.
Также Путин встретился с азербайджанским коллегой после заседания Высшего Евразийского экономического совета. Алиев поблагодарил российского коллегу за усилия Москвы в деле нормализации отношений Баку и Еревана. Глава российского государства отметил, что отношения Азербайджана со странами ЕАЭС носят серьезный, глубокий характер, торгово-экономические связи развиваются поступательно.
В работе саммита ЕАЭС участвовали лидеры Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Армении Александр Лукашенко, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров и Никол Пашинян.
Кроме того, очное участие в заседании принял президент Азербайджана Ильхам Алиев, а лидеры Узбекистана и Таджикистана Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон присоединились к участию в мероприятии по видеосвязи.