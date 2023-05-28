Лукашенко призвал всех волнующихся о ядерном оружии вступать в союз РФ и Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал всех «волнующихся» о ядерном оружии вступать в союз Москвы и Минска, так как там его «хватит на всех».
Таким образом он прокомментировал слова президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева от 24 мая о том, что между Россией и Белоруссией настолько высокий уровень интеграции, что даже «ядерное оружие одно на двоих», напоминает «Газета.Ru».
«Если кто-то переживает -— не думаю, что Касым-Жомарт Токаев переживает по этому поводу, но если вдруг — так никто не имеет против, чтобы у Казахстана и других стран были такие же тесные отношения, как у нас с Российской Федерацией», — сказал Лукашенко в программе «Москва. Кремль. Путин».
Вместе с тем Лукашенко добавил, что такое сближение стран вряд ли возможно.
«Мы стратегически должны понимать, что у нас уникальный шанс объединиться», — заключил Лукашенко.
25 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также прокомментировал слова Токаева. По его словам, союз Белоруссии и РФ действительно уникален, потому что фактически в рамках одной интеграции, ЕАЭС, существует более продвинутая интеграция.
Лукашенко в тот же день сделал заявление о том, что в республику направлено нестратегическое ядерное оружие из РФ. Вместе с тем президент не уточнил, находится ли ядерное оружие уже на территории Белоруссии или нет. Речь идет об оперативно-тактическом ракетном комплексе «Искандер-М».
Официальное намерение Москвы направить Минску тактическое ядерное оружие (ТЯО) озвучил глава российского государства Владимир Путин 25 марта.