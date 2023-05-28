СМИ сообщили о нарушении Кылычдароглу запрета на агитацию перед вторым туром выборов

Кандидат в президенты от оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Турции Кемаль Кылычдароглу нарушил запрет на предвыборную агитацию. Об этом сообщает издание Haber 7 28 мая.

Как уточняется, Кылычдароглу, предположительно, за несколько часов до начала второго тура выборов рассылал гражданам через своих заместителей сообщения с предвыборными обещаниями.

«Дорогие жители [района] Гебзе, завтра вы пойдете на избирательные участки и выберете 13-го президента. <...> Когда я буду избран президентом, я завершу необходимые процедуры и сделаю Гебзе провинцией в течение шести месяцев. Я еще раз напоминаю вам о своей решимости в этом вопросе. Я желаю, чтобы результаты выборов были полезными для Гебзе и нашей страны», — отмечается в одном из таких сообщений.

В другой рассылке оппозиционер убеждал население района Инегель в том, что сделает из него провинцию.

Официальной информации по поводу достоверности этих сообщений нет.

Первый тур президентских выборов в Турции прошел 14 мая. При этом ни один из кандидатов не набрал нужных 50% голосов. После обработки 100% бюллетеней действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,51% голосов, а единый кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу — 44,88%.

Второй тур выборов стартовал 28 мая. Избирательные участки будут работать до 17:00 (совпадает с мск).

«Известия» рассказали о процессе голосования незрячими людьми на выборах в Турции. Такая практика в стране реализуется впервые.