Румыния поставила Украине аварийную помощь из-за нехватки электроэнергии

Румыния поставила Украине электроэнергию в качестве аварийной помощи. Об этом сообщила компания «Укрэнерго» 28 мая.

Уточняется, что помощь была предоставлена Бухарестом 27 мая в связи с недостаточной мощностью украинских электростанций во время вечернего пика потребления электроэнергии.

На этом фоне «Укрэнерго» объяснила, что аварийная помощь — это мера быстрого реагирования для сохранения баланса энергосистемы, а не коммерческий импорт из Румынии.

Несмотря на проблемы в системе электроснабжения на Украине растут и тарифы на электричество. Так, 26 мая, Национальная комиссия по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг опубликовала документ, в котором предложила поднять тарифы на электроэнергию с 1 июня в два раза.

Отмечается, что повышение тарифа позволит улучшить финансовые показатели государственных компаний «Энергоатом» и «Укргидроэнерго» и приблизить этот механизм к сбалансированному состоянию.

30 апреля замминистра энергетики Украины Фарид Сафаров объявил о повышении тарифов на электроэнергию для того, чтобы энергосистема страны смогла подготовиться к следующей зиме.