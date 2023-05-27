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На Украине внесли предложения по росту тарифов на энергию с 1 июня

На Украине регулятор предложил Минэнерго увеличить вдвое тариф на электроэнергию с 1 июня
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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На Украине предложили поднять тарифы на электроэнергию с 1 июня в два раза. Текст документа за подписью члена Национальной комиссии по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Руслана Кайдаша в украинское министерство энергетики привел 26 мая украинский портал «Энергореформа».

«НКРЭКУ <...> предоставляет предложения по внесению изменений в положение о возложении спецобязанностей по обеспечению доступности электроэнергии для бытовых потребителей с 1 июня с внедрением первого этапа корректировки цен на электрическую энергию и с применением единой цены без дифференциации по объемам потребления на уровне 2,88 гривны за кВт·ч», — говорится в положении.

Отмечается, что повышение тарифа позволит улучшить финансовые показатели государственных компаний «Энергоатом» и «Укргидроэнерго» и приблизить этот механизм к сбалансированному состоянию. Также указывается, что НКРЭКУ предложила постепенно приводить цены на электричество для бытовых потребителей к рыночному уровню.

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Ранее, 21 мая, глава НКРЭКУ Константин Ущаповский заявил, что рост тарифов на Украине вызван необходимостью ремонта энергетической инфраструктуры и подготовкой к отопительному сезону. Тариф на сегодняшний день должен вырасти до 2,88 гривны (6,33 рубля), уточнял он.

Еще 30 апреля замминистра энергетики Украины Фарид Сафаров объявил о повышении тарифов на электроэнергию для того, чтобы энергосистема страны смогла подготовиться к следующей зиме. Тогда сообщалось, что если цены на электричество не изменить, то из госбюджета придется выделить почти 150 млрд гривен (300 млрд рублей).

Как отметил «Известиям» 3 апреля ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков, сейчас на Украине находится в основном советское энергетическое оборудование. Эксперт отметил, что что-то было повреждено в ходе боевых действий, что-то уничтожено, а что-то просто устарело. Он добавил, что Киев будет проводить комплексную модернизацию электроэнергетики за счет Европы.

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