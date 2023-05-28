В Рыбинске полностью потушили пожар на мебельной фабрике

В Рыбинске полностью ликвидирован пожар на мебельной фабрике, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Ярославской области 28 мая.

«Ликвидация пожара в 05:34 28.05.2023. В результате пожара уничтожены: кровля цеха на [площади] 1500 кв. м, мебель и производственные станки внутри цеха на [площади] 1500 кв. м, закопчены стены цеха на [площади] 1500 кв. м», — отмечается в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, пострадавших в результате происшествия нет. Обстоятельства возникновения возгорания уточняются.

О происшествии стало известно днем ранее, 27 мая.

В ходе пожара у здания предприятия обрушилась кровля. В ликвидации открытого огня были задействованы более 60 человек и 21 единица техники. Локализовать пожар удалось к вечеру того же дня.