Мебельная фабрика загорелась в Рыбинске на 1,5 тыс. кв. м
Мебельная фабрика загорелась вечером 27 мая в Рыбинске Ярославской области на 1,5 тыс. кв. м. Об этом сообщили в МЧС.
«По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горит кровля производственного здания на площади 1500 кв.м. <...> Проводится наращивание сил и средств», — указали в ведомстве.
Предварительно, пострадавших нет.
Ранее в этот день стало известно, что на московском рынке «Садовод» загорелись три торговых павильона на третьем этаже. Пожар ликвидировали.