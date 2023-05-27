Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Мебельная фабрика загорелась в Рыбинске на 1,5 тыс. кв. м
Происшествия
В Саратовской области девочка за рулем мопеда погибла после аварии с «Газелью»
Мир
Храм УПЦ в Кировоградской области Украины передали ПЦУ
Спорт
Кана и Салихамиджича уволили с руководящих постов в «Баварии»
Спорт
Канада одержала волевую победу над Латвией и вышла в финал ЧМ-2023 по хоккею
Мир
Санду заявила об отсутствии в Молдавии поддержки объединения с Румынией
Спорт
Казанский «Рубин» досрочно выиграл Первую лигу
Общество
Губернатор Брянской области опроверг сообщения о попытках прорыва украинской ДРГ
Мир
В Коста-Рике произошло извержение вулкана Ринкон-де-ла-Вьеха
Мир
На Украине предложили переименовать Грузию
Политика
Путин заявил о времени самоопределения для России
Общество
Кириенко принял участие в открытии Академии творческих индустрий «Меганом»

Кровля горящей мебельной фабрики в Рыбинске обрушилась на площади 3 тыс. кв. м

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Обрушение кровли горящей фабрики по производству мебели произошло в Рыбинске Ярославской области. Об этом 27 мая сообщили журналистам в пресс-службе МЧС.

«На месте пожара произошло обрушение кровли на площади 3000 кв.м. В ликвидации задействовано более 60 человек и 21 единица техники», — говорится в сообщении

Принимаются все усилия чтобы не допустить дальнейшего распространения огня, указали в МЧС.

Пожар удалось локализовать в 21:37.

В этот день в МЧС сообщили о том, что в Рыбинске загорелась мебельная фабрика на 1,5 тыс. кв. м. О пострадавших не сообщалось.

Новость дополняется

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023