Кровля горящей мебельной фабрики в Рыбинске обрушилась на площади 3 тыс. кв. м
Обрушение кровли горящей фабрики по производству мебели произошло в Рыбинске Ярославской области. Об этом 27 мая сообщили журналистам в пресс-службе МЧС.
«На месте пожара произошло обрушение кровли на площади 3000 кв.м. В ликвидации задействовано более 60 человек и 21 единица техники», — говорится в сообщении
Принимаются все усилия чтобы не допустить дальнейшего распространения огня, указали в МЧС.
Пожар удалось локализовать в 21:37.
В этот день в МЧС сообщили о том, что в Рыбинске загорелась мебельная фабрика на 1,5 тыс. кв. м. О пострадавших не сообщалось.
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