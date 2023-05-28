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Спикер Маккарти объявил о достижении договоренности с Белым домом о предотвращении дефолта

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Спикер палаты представителей конгресса США республиканец Кевин Маккарти подтвердил 27 мая достижение принципиальной договоренности с американским президентом Джо Байденом в рамках консультаций по повышению лимита госдолга с целью предотвращения дефолта.

Он отметил, что соглашение достойно американского народа. Сам текст будет вынесен на голосование палаты представителей в среду, 31 мая.

«В них (договоренностях. — Ред.) есть историческое сокращение расходов, важные реформы, которые выведут людей из нищеты в трудовую сферу, ограничат чрезмерное влияние правительства. В них нет ни новых налогов, ни новых государственных программ. <...> Нам предстоит еще много работы», — сказал он.

После голосования инициативу должен одобрить сенат конгресса, после чего она отправится на подпись американскому президенту Джо Байдену.

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И смогут ли республиканцы и демократы решить проблему госдолга до июня

Ранее в этот день телеканал NBC News сообщил, что американский лидер Джо Байден и спикер палаты представителей конгресса Кевин Маккарти обсудили по телефону оставшиеся вопросы в рамках консультаций по повышению потолка госдолга для предотвращения дефолта. Об итогах разговора не сообщалось. Стороны в последние дни указывают на значительный прогресс в достижении компромисса, добавил телеканал.

До этого, 24 мая, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings сообщило, что поместило долгосрочный рейтинг дефолта США в иностранной валюте на уровне AAA в список наблюдения с негативным прогнозом.

Минфин США изменил ожидаемый срок дефолта страны с 1 на 5 июня. В первую пару дней июня будут произведены выплаты на сумму более $130 млрд, включая выплаты ветеранам и получателям соцобеспечения и медпомощи. Эти выплаты сильно ударят по ресурсам казначейства, отметила глава минфина Джанет Йеллен.

В апреле глава Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила, что, если американская администрация допустит дефолт по своему долгу, с негативными последствиями столкнутся не только США, но и весь мир.

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