В Румынии начнутся учения стран НАТО с участием 10 тыс. солдат

В Румынии 29 мая начнутся масштабные учения НАТО Saber Guardian-23, в которых будут участвовать 10 тыс. румынских солдат, а также военнослужащие из 13 стран альянса. Об этом в субботу, 27 мая, сообщило министерство национальной обороны Румынии на своем официальном сайте.



Церемония открытия учений состоится в понедельник на полигоне Смардан в присутствии министра обороны Румынии Анхеля Тилвара и начальника штаба обороны генерала Даниэля Петреску.



«В многонациональных учениях «Saber Guardian-23» (SG23), которые пройдут с 29 мая по 9 июня, примут участие около 10 тыс. солдат, из них более пяти тыс. румынских солдат, с более чем 1,7 тыс. техническими средствами из нашей страны и 13 союзных и партнерских стран», — указано на сайте минобороны.



В ведомстве добавили, что это самые крупные и наиболее сложные учения из тех, что запланированы на этот год. Основные маневры пройдут на авиабазе «Михаил Когэлничану» и на полигоне училища ПВО недалеко от Констанцы.



В учениях примут участие военные из Албании, Болгарии, Грузии, Греции, Италии, Молдавии, Нидерландов, Польши, Португалии, Северной Македонии, США, Франции и Черногории.

Saber Guardian-23 — часть комплексных учений в рамках Defender Europe 23, планы которых составляет американское военное командование и координирует командование сухопутных сил США в Европе и Африке.

Ранее, 26 мая, в Эстонии завершились масштабные военные учения «Весенний шторм» с участием более 14 тыс. военнослужащих из ряда стран НАТО. В них были задействованы сотни единиц военной техники, а именно бронетранспортеры, боевые машины пехоты, танки, самоходные артиллерийские установки и ракетные системы, а также самолеты, вертолеты и корабли.



До этого, 16 мая, в минобороны Швеции сообщили, что военно-воздушные учения Arctic Challenge Exercise 2023 (ACE 2023) пройдут на севере Европы с 29 мая по 9 июня. Участие в учениях ВВС примут Бельгия, Великобритания, Германия, Дания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия, США, Финляндия, Франция, Чехия, Швейцария и Швеция.

За день до этого в Финляндии на полигоне Роваярви в Лапландии стартовала серия из двух крупных военных учений. Всего в маневрах примет участие около 8 тыс. военнослужащих, более 1 тыс. из них — военные из США, Великобритании, Швеции и Норвегии.

В апреле на сайте национальной гвардии США была опубликована информация о том, что Североатлантический альянс проведет крупнейшие авиационные учения в Германии, Чехии, Эстонии и Латвии в июне текущего года. Отмечалось, что учения по коллективной обороне нацелены на то, чтобы проверить способность Германии командовать и контролировать многонациональные военно-воздушные силы, действующие на немецких аэродромах.

Доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Леонид Крутаков, комментируя данное сообщение, отметил, что эти учения означают демонстрацию силы и этого следовало ожидать в нынешних условиях.