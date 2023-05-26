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В Эстонии завершились военные учения «Весенний шторм» с участием стран НАТО

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Фото: mil.ee
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В Эстонии в пятницу, 26 мая, завершились масштабные военные учения «Весенний шторм» с участием более 14 тыс. военнослужащих из ряда стран НАТО. Об этом сообщила пресс-служба эстонских сил обороны на своем сайте.

Маневры проходили с 15 по 26 мая. В них были задействованы сотни единиц военной техники, а именно бронетранспортеры, боевые машины пехоты, танки, самоходные артиллерийские установки и ракетные системы, а также самолеты, вертолеты и корабли.

«В учениях участвовали истребители типа Eurofighter Typhoon, штурмовики Су-22, вертолеты Wildcat и Apache, а также самолеты и вертолеты ВВС Эстонии», — уточняется в сообщении.

Как отметил командир эстонской дивизии генерал-майор Вейко-Велло Пальм, чьи слова приводятся на сайте, учения показали хорошую интеграцию союзных сил НАТО с силами обороны Эстонии. Он добавил, что важно продолжать эту интеграцию на всех уровнях. В целом он положительно оценил результаты прошедших учений.

«Весенний шторм» прошел исключительно хорошо <…>. Все поставленные нами тактические задачи были успешно выполнены согласно планам», — сказал он.

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Ранее, 16 мая, в минобороны Швеции сообщили, что военно-воздушные учения Arctic Challenge Exercise 2023 (ACE 2023) пройдут на севере Европы с 29 мая по 9 июня. Участие в учениях ВВС примут Бельгия, Великобритания, Германия, Дания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия, США, Финляндия, Франция, Чехия, Швейцария и Швеция.

За день до этого в Финляндии на полигоне Роваярви в Лапландии стартовала серия из двух крупных военных учений. Всего в маневрах примет участие около 8 тыс. военнослужащих, более 1 тыс. из них — военные из США, Великобритании, Швеции и Норвегии.

10 мая пресс-служба министерства национальной обороны Румынии сообщила об учениях НАТО Saber Guardian 23, которые пройдут с 29 мая по 9 июня. В них примут участие 10 тыс. румынских солдат, а также военные из 13 стран альянса.

В апреле на сайте национальной гвардии США была опубликована информация о том, что Североатлантический альянс проведет крупнейшие авиационные учения в Германии, Чехии, Эстонии и Латвии в июне текущего года. Отмечалось, что учения по коллективной обороне нацелены на то, чтобы проверить способность Германии командовать и контролировать многонациональные военно-воздушные силы, действующие на немецких аэродромах.

Доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Леонид Крутаков, комментируя данное сообщение, отметил, что эти учения означают демонстрацию силы и этого следовало ожидать в нынешних условиях.

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