Клаудиньо назвал необоснованным исключение РФ из международных турниров
Бразильский полузащитник футбольного клуба «Зенит» Клаудиньо 27 мая назвал необоснованным исключение российских команд из международных турниров.
«Не понимаю, причем тут вообще футбол. Мне кажется неправильным наказывать таким образом команды», — сказал он ТАСС.
Клаудиньо считает, что футбольные чиновники повели себя неспортивно, руководствуясь политическими соображениями.
Футболисты «Зенита» принимают участие в Кубке БРИКС, который проходит с 27 мая по 2 июня в Бразилии. Помимо клуба из Санкт-Петербурга, в турнире примут участие юношеская сборная России до 17 лет, а также «Атлетико Жувентус», «Коринтианс», «Насьональ», «Сантос», «Палмейрас» и «Фламенго».
Ранее, 11 мая, министр спорта и молодежной политики Индонезии Дито Ариотеджо на встрече в Джакарте с российским послом в стране Людмилой Воробьевой сказал, что Сборная России по футболу планирует провести товарищеский матч с командой Индонезии.
28 февраля 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях в связи с началом операции РФ по защите Донбасса.
В конце декабря сообщалось, что УЕФА собирается ослабить санкции в отношении российского футбола. На первом этапе предполагается ослабление только в отношении юношей и молодежи. В тот же день в РФС анонсировали, что международный турнир по футболу для юношеских сборных команд пройдет под эгидой УЕФА в мае 2023 года в Волгограде.