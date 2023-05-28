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Клаудиньо назвал необоснованным исключение РФ из международных турниров

Клаудиньо считает необоснованным исключение российских команд из международных турниров
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Бразильский полузащитник футбольного клуба «Зенит» Клаудиньо 27 мая назвал необоснованным исключение российских команд из международных турниров.

«Не понимаю, причем тут вообще футбол. Мне кажется неправильным наказывать таким образом команды», — сказал он ТАСС.

Клаудиньо считает, что футбольные чиновники повели себя неспортивно, руководствуясь политическими соображениями.

Футболисты «Зенита» принимают участие в Кубке БРИКС, который проходит с 27 мая по 2 июня в Бразилии. Помимо клуба из Санкт-Петербурга, в турнире примут участие юношеская сборная России до 17 лет, а также «Атлетико Жувентус», «Коринтианс», «Насьональ», «Сантос», «Палмейрас» и «Фламенго».

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Ранее, 11 мая, министр спорта и молодежной политики Индонезии Дито Ариотеджо на встрече в Джакарте с российским послом в стране Людмилой Воробьевой сказал, что Сборная России по футболу планирует провести товарищеский матч с командой Индонезии.

28 февраля 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях в связи с началом операции РФ по защите Донбасса.

В конце декабря сообщалось, что УЕФА собирается ослабить санкции в отношении российского футбола. На первом этапе предполагается ослабление только в отношении юношей и молодежи. В тот же день в РФС анонсировали, что международный турнир по футболу для юношеских сборных команд пройдет под эгидой УЕФА в мае 2023 года в Волгограде.

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