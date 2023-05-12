Сборная РФ по футболу запланировала провести товарищеский матч с командой Индонезии

Сборная России по футболу планирует провести товарищеский матч с командой Индонезии, заявил 11 мая министр спорта и молодежной политики Индонезии Дито Ариотеджо на встрече в Джакарте с российским послом в стране Людмилой Воробьевой.

«Россия хочет провести товарищеский матч между сборными <...>, это сначала будет согласовано с Футбольной ассоциацией Индонезии», — приводит слова Ариотеджо пресс-служба министерства спорта Индонезии.

Ариотеджо выразил надежду, что этот матч состоится, потому что подобную встречу поприветствует «всё любящее футбол сообщество».

При этом в апреле сборная России отказалась от участия в чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA), который должен пройти в июне, пишет «Газета.Ru».

В том же месяце президент Российского футбольного союза Александр Дюков отмечал, что Сборная России по футболу может сыграть с национальной командой Китая, а также есть вероятность проведения ответного матча с Ираном на территории Российской Федерации.