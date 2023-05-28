Синоптики рассказали о погоде в Москве 28 мая

Облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, по области местами гроза и до 17 градусов тепла — такая погода ожидает Московский регион в воскресенье, 28 мая. Соответствующий прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

Днем температура воздуха в Москве будет варьироваться в диапазоне +15…+17 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +6.

В Московской области днем ожидается от +14 до +19 градусов, ночью похолодает до +3.

Прогнозируется западный и северо-западный ветер со скоростью 6–11 м/с, при грозе возможны порывы до 15 м/с.

Атмосферное давление составит 748–749 мм ртутного столба.

Ранее, 26 мая, специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что погода нынешним летом будет обычной. По ее словам, в этом сезоне днем будет преобладать температура на уровне 20–25 градусов, а по ночам ожидается около 12–14 градусов.

В этот же день ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков сообщил, что в Москве температура воздуха может опуститься до +15... +17 градусов в воскресенье.

Накануне руководитель «Яндекс Погоды» Александр Ганьшин рассказал, что в выходные дни в столичном регионе ожидается облачная погода с прояснениями, среднесуточная температура составит 21 градус тепла.