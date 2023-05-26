Синоптик предупредил о похолодании в Москве в выходные

В Москве в ночь на субботу, 27 мая, ожидается холодный атмосферный фронт, в воскресенье температура воздуха может опуститься до +15... +17 градусов. Об этом сообщил 26 мая ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«В ночь на субботу через столицу пройдет холодный атмосферный фронт, поэтому температура понизится, и завтра погода будет тоже с переменной облачностью, кратковременными дождями», — рассказал он ТАСС.

Однако днем в субботу в Москве воздух прогреется в диапазоне от +20 до +22 градусов, в воскресенье не исключены кратковременные дожди, а максимальная температура в столице составит +15... +17 градусов и +13... +18 градусов по области, уточнил синоптик. В ночное время в столице ожидается +6... +8 градусов, по области — от +4 до +9 градусов.

По словам Синенкова, в выходные также ожидается северо-западный ветер со скоростью 4–7 м/с. Атмосферное давление повысится до 749–750 мм рт. ст.

Ранее в этот день в Гидрометцентре сообщили, что днем температура воздуха в Москве будет варьироваться в диапазоне +23…+25 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +11. По области местами ожидается кратковременный дождь и до 25 градусов тепла.