Следующим освобожденным российскими силами городом после взятия Артемовска (украинское название — Бахмут) может стать Часов Яр, который располагается рядом. Такую версию событий 22 мая высказали обозреватели журнала американской аналитической компании Military Watch Magazine со ссылкой на западных аналитиков.

«Западные аналитики ожидают, что следующей целью российского наступления станет город Часов Яр к западу от Бахмута», — пишут авторы статьи.

Журналисты отмечают, что президент Украины Владимир Зеленский еще в марте лично отдал приказ об усилении позиций в Артемовске и предупредил что потеря города «откроет дорогу» для дальнейшего значительного продвижения России.

«Мы понимаем, что после [Артемовска] они могли пойти дальше. Они могли бы пойти на Краматорск, они могли бы пойти на Славянск, это была бы открытая дорога для россиян после [Артемовска] в другие города в донецком направлении», — цитирует заявление украинского президента издание.

Подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке, военный эксперт Андрей Марочко 25 мая в эфире телеканала «Таврия» заявил, что у Вооруженных сил (ВС) России есть возможность отрезать снабжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Часовым Яром рядом с Артемовском, что вынудит украинские войска отступить на линию Краматорск – Славянск – Дружковка.

Он также отмечал, после поражения в Артемовске ВСУ стягивают дополнительные силы и технику в район Часова Яра для удара по флангам российских войск.

За день до этого Марочко сообщил, что в район города Часов Яр прибыли новые украинские подразделения, ВСУ наращивают вооружение и бронетехнику.

О полном взятии Артемовска российскими силами стало известно 20 мая.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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