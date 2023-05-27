Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Российская ПВО сбила выпущенную ВСУ по Мариуполю ракету
Спорт
Россиянки Лагно и Горячкина выступят в шахматном турнире претенденток
Мир
Экоактивисты сорвали финал чемпионата Англии по регби
Спорт
«Бавария» в 11-й раз подряд стала чемпионом Германии по футболу
Мир
При крушении самолета в Австрии погибли два человека
Спорт
Канада одержала волевую победу над Латвией и вышла в финал ЧМ-2023 по хоккею
Мир
На Украине запретили крестный ход УПЦ под предлогом военного положения
Общество
Губернатор Брянской области опроверг сообщения о попытках прорыва украинской ДРГ
Мир
В Коста-Рике произошло извержение вулкана Ринкон-де-ла-Вьеха
Мир
На Украине предложили переименовать Грузию
Политика
Путин учредил в России орден Гагарина
Мир
Министр обороны Сербии сравнил премьер-министра Косово с Зеленским
Сюжет:

В США предупредили ВСУ об угрозе потерять Часов Яр после Артемовска

MWM: ВСУ могут потерять контроль над Часовым Яром после Артемовска
0
Фото: REUTERS/Yevhenii Zavhorodnii
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Следующим освобожденным российскими силами городом после взятия Артемовска (украинское название — Бахмут) может стать Часов Яр, который располагается рядом. Такую версию событий 22 мая высказали обозреватели журнала американской аналитической компании Military Watch Magazine со ссылкой на западных аналитиков.

«Западные аналитики ожидают, что следующей целью российского наступления станет город Часов Яр к западу от Бахмута», — пишут авторы статьи.

Журналисты отмечают, что президент Украины Владимир Зеленский еще в марте лично отдал приказ об усилении позиций в Артемовске и предупредил что потеря города «откроет дорогу» для дальнейшего значительного продвижения России.

«Мы понимаем, что после [Артемовска] они могли пойти дальше. Они могли бы пойти на Краматорск, они могли бы пойти на Славянск, это была бы открытая дорога для россиян после [Артемовска] в другие города в донецком направлении», — цитирует заявление украинского президента издание.

Пройденный этап: какие перспективы для ВС РФ открывает победа в Артемовске
Эксперты назвали новые цели СВО в Донбассе

Подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке, военный эксперт Андрей Марочко 25 мая в эфире телеканала «Таврия» заявил, что у Вооруженных сил (ВС) России есть возможность отрезать снабжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Часовым Яром рядом с Артемовском, что вынудит украинские войска отступить на линию Краматорск – Славянск – Дружковка.

Он также отмечал, после поражения в Артемовске ВСУ стягивают дополнительные силы и технику в район Часова Яра для удара по флангам российских войск.

За день до этого Марочко сообщил, что в район города Часов Яр прибыли новые украинские подразделения, ВСУ наращивают вооружение и бронетехнику.

О полном взятии Артемовска российскими силами стало известно 20 мая.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023