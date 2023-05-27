Гражданин Азербайджана погиб в Грузии в результате схода поезда с рельсов
В Цалкском муниципалитете Грузии сошел с рельсов технический поезд. Об этом 27 мая сообщил портал SOVA.
В результате аварии погиб гражданин Азербайджана, еще четыре его соотечественника получили ранения. Они выполняли работы по заказу азербайджанской компании.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности или эксплуатации железнодорожного транспорта.
Ранее, 25 мая, три вагона грузового поезда с щебнем сошли с рельсов ночью на станции Челябинск-Главный Южно-Уральской железной дороги. В результате происшествия никто не пострадал, задержки движения пассажирских поездов отсутствовали.