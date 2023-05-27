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Уничтожившие катера при атаке на «Иван Хурс» представлены к боевым наградам

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Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
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Военнослужащие Черноморского флота (ЧФ), уничтожившие беспилотные катера, которые участвовали в террористической атаке на корабль «Иван Хурс», представлены к боевым наградам, сообщили в Минобороны РФ 27 мая.

Уточняется, что они представлены к орденам «За морские услуги» и медалям Ушакова.

«Старшина артиллерийской команды мичман Евгений Щерба, химик сержант Максим Панежин, радиометрист ефрейтор Даниил Нестеров, старший сигнальщик старший матрос Валентин Нейман несли вахту по наблюдению за надводной обстановкой в районе выполнения задачи», — говорится в сообщении ведомства.

Представленные к наградам оперативно обнаружили катера и по команде командира корабля третьего ранга Игоря Тарана уничтожили беспилотники.

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24 мая Минобороны сообщило, что Вооруженные силы России (ВС РФ) отразили атаку трех беспилотных быстроходных катеров ВСУ на корабль «Иван Хурс» Черноморского флота. В этот момент судно обеспечивало безопасность функционирования газовых трубопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» в исключительной экономической зоне Турции.

Затем вскрылась подробность, что катера, атаковавшие корабль Черноморского флота «Иван Хурс», запускали из военно-морского оперативного центра, открытого при участии США в Очакове.

Позднее, 26 мая, МО сообщило, что «Иван Хурс» прибыл в пункт постоянного базирования в Севастополе. В министерстве добавили, что после того, как корабль пополнит материальные запасы в Севастополе, он продолжит выполнение задач по предназначению.

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