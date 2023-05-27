Уничтожившие катера при атаке на «Иван Хурс» представлены к боевым наградам
Военнослужащие Черноморского флота (ЧФ), уничтожившие беспилотные катера, которые участвовали в террористической атаке на корабль «Иван Хурс», представлены к боевым наградам, сообщили в Минобороны РФ 27 мая.
Уточняется, что они представлены к орденам «За морские услуги» и медалям Ушакова.
«Старшина артиллерийской команды мичман Евгений Щерба, химик сержант Максим Панежин, радиометрист ефрейтор Даниил Нестеров, старший сигнальщик старший матрос Валентин Нейман несли вахту по наблюдению за надводной обстановкой в районе выполнения задачи», — говорится в сообщении ведомства.
Представленные к наградам оперативно обнаружили катера и по команде командира корабля третьего ранга Игоря Тарана уничтожили беспилотники.
24 мая Минобороны сообщило, что Вооруженные силы России (ВС РФ) отразили атаку трех беспилотных быстроходных катеров ВСУ на корабль «Иван Хурс» Черноморского флота. В этот момент судно обеспечивало безопасность функционирования газовых трубопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» в исключительной экономической зоне Турции.
Затем вскрылась подробность, что катера, атаковавшие корабль Черноморского флота «Иван Хурс», запускали из военно-морского оперативного центра, открытого при участии США в Очакове.
Позднее, 26 мая, МО сообщило, что «Иван Хурс» прибыл в пункт постоянного базирования в Севастополе. В министерстве добавили, что после того, как корабль пополнит материальные запасы в Севастополе, он продолжит выполнение задач по предназначению.