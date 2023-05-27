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Атаковавшие корабль «Иван Хурс» БПЛА были запущены при поддержке США

Корабль «Иван Хурс» атаковали дроны западного производства, управляемые с помощью Starlink
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Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
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Катера, атаковавшие корабль Черноморского флота «Иван Хурс», запускали из военно-морского оперативного центра, открытого при участии США в Очакове. Об этом 27 мая сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на источник.

«Данные аппараты запускались из военно-морского оперативного центра, открытого при участии США в Очакове еще в 2018 году. Управление ими осуществлялось с использованием вмонтированных модулей спутникового интернета Starlink, полученных Киевом от США», — сказал собеседник агентства.

Отмечается, что целеуказание беспилотникам, атаковавшим корабль, обеспечивали американские средства разведки.

Также внешний вид украинских морских дронов типа «Микола» не соответствует профилю тех аппаратов, которые проводили атаку. По информации источника агентства, это говорит о том, что Киеву для морских атак и провокаций в Черном море поставлена «незадекларированная для западной общественности» партия новых морских БПЛА именно западного производства, предположительно, Великобританией.

Как подчеркнул источник «РИА Новости», диверсия против ВМФ РФ в исключительной экономической зоне Турции является продолжением курса «англосаксов» на эскалацию и расширение географии конфликта.

Масштабная накачка Украины оружием, поддержка режима в Киеве и обеспечение Вооруженных сил Украины (ВСУ) разведданными для ударов по российским военным объектам всё больше втягивают страны НАТО в конфликт и могут привести к прямому столкновению с Россией «с самыми негативными последствиями для его членов», подытожил собеседник агентства.

Сбитые с прицелом: корабль «Иван Хурс» отразил атаку беспилотных катеров
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24 мая Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России (ВС РФ) отразили атаку трех беспилотных быстроходных катеров ВСУ на корабль «Иван Хурс» Черноморского флота. В этот момент судно обеспечивало безопасность функционирования газовых трубопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» в исключительной экономической зоне Турции.

На этом фоне бывший начальник главного штаба ВМФ адмирал Валентин Селиванов 25 мая в разговоре с «Известиями» отметил, что одиночные атаки беспилотных катеров на корабли Черноморского флота в открытом море не представляют большой опасности, если на вооружении атакованного корабля есть пулеметы. В то же время эксперт указал, что разведывательные корабли не предназначены для боя и раз такое случилось, то в заведомо опасных районах, где могут атаковать беспилотные надводные аппараты, надо принимать меры защиты наших кораблей.

26 мая Минобороны России сообщило, что «Иван Хурс» прибыл в пункт постоянного базирования в Севастополе. В министерстве добавили, что после того, как корабль пополнит материальные запасы в Севастополе, он продолжит выполнение задач по предназначению.

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